Restrizioni anti-Covid, ristoratori protestano in autostrada: "Pronti al blocco della A1"

Presidio con sit-in all'area Cantagallo della A1. Presente anche l'ex grillino Favia: "Non ne possiamo più"

I ristoratori si apprestano a bloccare la A1, con un corteo di mezzi al rallentatore che si disporrà su tre file. Lo fa sapere Giovanni Favia, ristoratore, ex grillino e ora impegnato nel progetto Bfc - Bologna forum civico per le elezioni comunali. "Sappiamo che è un reato", aggiunge Favia, "ma la situazione è disperata" chiosa Favia alla stampa, ripreso dall'agenzia Dire.

Ma qui Favia è solo un ristoratore, che assieme ad altre decine di colleghi "venuti un po' da tutta Italia", ha dato il via a un sit-in di protesta "senza bandiere di partito né sigle di associazioni" che, oltre ai ristoratori, hanno coinvolto un po' tutti i settori chiusi dalle restrizioni, come estetisti e allestitori fieristici.

Ristoratori pronti a bloccare la A1: "Siamo allo stremo"

"Vogliamo solo lavorare" si sente urlare al microfono nel podio temporaneo allestito per dare voce ai partecipanti. "O ci autorizzate a lavorare o ci autorizzate a delinquere: non ci sono alternative", in un altro intervento, mentre polizia e carabinieri osservano a distanza l'evolversi della situazione.

"Non vogliamo scontrarci con loro", raccomanda un portavoce: "Non sono loro il nostro nemico e invitiamo alla massima collaborazione", perché "non è il momento di 'scaldate di testa', anche se ce ne sarebbero tutti i motivi".

Un paio di striscioni sono stati affissi sulle barriere dell'Autostrada, rivolti verso le auto in transito: recitano "Sos" e "Sostegni ridicoli". Si protesta anche per la "disparita' di trattamento" con altre attività: "Nell'Autogrill qui a fianco si può pranzare? Allora sono cugino di Benetton, fate aprire anche a me", urla uno tra i ristoratori più infervorati.