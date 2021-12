Restrizioni festività, Bologna si prepara: verso nuove ordinanze e invito a tamponi prima di pranzi e cenoni

Altre festività in tempo di covid. L'Emilia Romagna a rischio di slittare in zona gialla dalla prossima settimana, dato l'accelerare della situazione epidemiologica sul terrirtorio. E Bologna si prepara a vecchie restrizioni, come quelle sui botti e petardi, e a nuovi suggerimenti per vivere in sicurezza le feste, come ad esempio quello di effettuare tamponi prima di dedicarsi a cenoni e visite ai parenti.

Possibili nuove restrizioni, attesa summit governo e comitati ordine e sicurezza

Sul piatto prioritaria la gestione della notte di San Silvestro. Al momento oltre ad essere stata annullata la tradizione festa di Capodanno in piazza Maggiore , "sono previste ordinanze su petardi e botti", ha confermato il sindaco Matteo Lepore. Poi "avremo i comitati per l'ordine pubblico e la sicurezza per gestire tutto il tema della notte e degli orari", conferma, in attesa della riunione di giovedì del governo in cui potrebbero essere introdotte misure più restrittive di contenimento del contagio.

Lepore: tamponi prima di cene e pranzi

Altro argomento la messa in sicurezza, per quanto possibile, degli incontri con parenti e amici. "Per le cene e i pranzi di Natale l'invito è farsi il tampone prima di andare a trovare i propri partenti e amici: può essere utile per cercare di mettere tutti in sicurezza", suggerisce il sindaco, rinnovando l'appello a favore della vaccinazione. "Il primo appello è a vaccinarsi. Dobbiamo accelerare sul fronte dei vaccini, anche se l'Emilia Romagna è avanti", insite Lepore, che conferma: "Scriverò alle famiglie che hanno bimbi tra i 5 e i 12 anni perché prendano in seria considerazione il vaccino. Io sono favorevole all'obbligo vaccinale, nel nostro Paese non si ha il coraggio di introdurlo ed è per questo che stiamo discutendo di altri strumenti come il green pass". Insomma, conclude, "se ci fosse l'obbligo vaccinale, come per altri tipi di malattie, non ci sarebbe alcun problema come, per esempio, nell'ingresso a scuola. Bisogna che le persone capiscano che in questo momento è prioritario vaccinarsi e vaccinare anche i propri figli. La comunità scientifica ci rassicura".