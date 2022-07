Restyling via Milano, Fondazione urbana: "I residenti? Gradiscono per l'81 per cento"

Una buona fetta di abitanti della zona intorno via Milano, quartiere Savena, sembra apprezzare l'intervento di restyling. A comunicarlo è la fondazione dell'innovazione urbana, tra gli autori del progetto stesso.

In questi giorni -informa la Fondazione per mezzo di una nota del comune- è stato pubblicato online il report che racconta quanto emerso dalla fase di osservazione e monitoraggio. Via Milano è infatti al centro di una operazione di una sorta di restyling dinamico, e cioè condotto secondo gli usi che gli stessi residenti mostrano più frequenti in un periodo sperimentale di 'collaudo'.

Dopo l'inaugurazione nello scorso autunno, la Fondazione per l’Innovazione Urbana ha svolto infatti un’attività di osservazione e monitoraggio dell’area, per rilevare gli usi, le percezioni e gli immaginari relativamente allo spazio trasformato. A tal fine, sono state condotte delle osservazioni sul posto, è stato diffuso un questionario online tra gli abitanti e i frequentatori dell’area e realizzate delle interviste.Gli stessi strumenti di analisi sono stati utilizzati anche prima della trasformazione dello spazio, così da permettere un confronto tra i dati rilevati prima e dopo l’intervento, utile alla trasformazione definitiva dell’area.

"Tra i dati più interessanti registrati -si legge- è emerso che è aumentato il tempo che le persone trascorrono in via Milano, che è divenuta quindi un luogo anche di sosta e non più solo di passaggio: il 20% in più delle persone ad esempio rimane nello spazio tra i 10 e i 30 minuti. Inoltre, è aumentato il numero delle persone a cui via Milano ora piace: 4 persone su 5 si ritengono soddisfatte delle nuova via Milano, l’81% delle persone la ritiene più bella di prima, il 68% più riconoscibile, il 70% più accessibile, il 73% più accogliente, il 76% più confortevole e il 78% più utile. Anche la percezione di sicurezza è aumentata, con un 62% delle persone che la ritiene più sicura di prima".