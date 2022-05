Primo Maggio, la Rete dei Patrioti in piazza: “Stato dittatoriale e stampa partigiana” | VIDEO

Non sono i sindacati: anche il Movimento Nazionale – La Rete dei Patrioti è scesa in piazza a Bologna per celebrare la Festa dei Lavoratori del Primo Maggio. Una presa di posizione, come affermato da diversi relatori che hanno parlato dal palco allestito in Piazza della Pace, data dalla necessità di risignificare la festività, considerata fino ad oggi ad appannaggio della sinistra.

“Questo è un momento difficile per l’Italia. Dobbiamo cercare di fare rete e stringerci sempre di più per combattere questo che è, tra tutti i paesi europei, il più dittatoriale”: così Stefano Colato, coordinatore bolognese del Movimento Nazionale. Nei discorsi dei relatori grande spazio hanno trovato i temi del lavoro, della famiglia e dell’indipendenza energetica, citando spesso l’Ungheria di Orbàn come esempio a cui rifarsi.