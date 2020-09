Rettifica articolo sequestro Nas del 5 settembre 2020

In merito all'articolo sull'operazione di sequestro da parte del Nas presso la gelateria "Oggi" di via Ugo Bassi, pubblicato in data 5 settembre 2020 sul sito BolognaToday, riceviamo e pubblichiamo la richiesta di rettifica da parte della proprietà dell'esercizio e del marchio/brand, che attraverso i propri legali precisa che a finire sotto sequestro sono stati 90 kg di prodotti come cioccolato, granelle, ecc. e non di gelato.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Nel dettaglio, si legge nella lettera dei legali: "Preme evidenziare che dall'atto di convalida di sequestro emesso dal Comune di Bologna e notificato in data 2 settembre 2020, e da Voi stessi citato, i Nas di Bologna hanno esclusivamente sequestrato, testualmente: "90 kg di prodotti quali cioccolato di Modica, granella di nocciola, granella di pistacciho, pinoli, ecc. aventi il t.m.c. superato da diversi mesi". Al contrario quindi di quanto da voi affermato NON è mai stato sequestrato neanche un grammo di gelato quale prodotto finito per la vendita al dettaglio".