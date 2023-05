Molari elogia gli studenti volontari tra il fango: "In tanti aiutano, i sindaci ringraziano"

Tanti giovani in queste ore stanno dando una mano agli alluvionati della Romagna togliendo il fango dalle case e dalle strade. Le foto sui social delle ultime ore hanno testimoniato l’iniziativa volontaria di tanti ragazzi e ragazzi, molti di loro anche impegnati in studi universitari. A loro oggi è andato il plauso del rettore dell’Alma Mater Giovanni Molari, durante un incontro dove ha presentato un pacchetto di misure sia per gli studenti interessati dall’emergenza maltempo che per il personale universitario. "Esprimo la più profonda solidarietà alle persone colpite dall'alluvione – ha detto Molari - ringrazio chi ha garantito i servizi in questi giorni così complicati. E ringrazio i tanti studenti e dipendenti che si sono offerti come volontari in questi giorni per le attività di pulizia. Ho ricevuto molte chiamate dai sindaci che mi hanno ringraziato per questo".

Il ringraziamento dei sindaci

Molti studenti sono impegnati soprattutto a Forlì e a Cesena, e i due sindaci Gian Luca Zattini ed Enzo Lattuca hanno chiamato personalmente il rettore per ringraziare l’università, che ha messo a disposizione dei Comuni alluvionati anche un’equipe di scienziati (Matteo Berti per le frane; Alberto Montanari per l'ingegneria idraulica; Giovanni Dinelli per i problemi agrari; Alessandra Costanzo per le telecomunicazioni d'emergenza) che collaboreranno con istituzioni ed enti locali nei prossimi giorni.

Qual è la situazione delle sedi

Da lunedì sono riaperte le sedi di Bologna, Imola e Rimini, dove "i danni sono stati minimi abbiamo avuto solo alcune infiltrazioni", ha spiegato il rettore. Oggi sono tornate in funzione le sedi di Ravenna e Cesenatico, domani toccherà, pur con alcune limitazioni, a quelle di Faenza, Forlì e Cesena. A Forlì la sede di Ingegneria in via Fontanelle è al momento inagibile, il laboratorio del Ciclope a Predappio è alle prese con frane e allagamenti, mentre il Campus di Cesena è stato invaso dall'acqua, ma "per fortuna è stato risparmiato al 95%”, ha sottolineato Molari.

Le misure per gli studenti

Sul fronte interno, visto che molti tra studenti e personale sono stati coinvolti dalla recente ondata di maltempo, l’Università ha messo in campo una serie di misure passate ieri dal Cda e oggi in Senato accademico. Innanzitutto, in virtù dell’impegno dei volontari, l'Ateneo ha disposto per i docenti l'obbligo di registrare le lezioni, per dare modo ai ragazzi di recuperare la didattica in maniera più agevole. Sempre a favore degli studenti, l'Ateneo ha varato l'esonero delle tasse per il prossimo anno accademico, il 2023-2024. "Siamo in attesa di una misura simile da parte del Consiglio dei ministri- ha affermato il rettore- in ogni caso, noi lo faremo lo stesso". Gli studenti più colpiti saranno anche destinatari di contributi economici straordinari tramite bando. Le poche lezioni rimaste, visto che siamo a fine semestre, saranno in modalità mista o online, con obbligo di registrazione per poterle rivedere quando possibile (molti di loro al momento non hanno pc, connessioni o alloggi). Per chi è impossibilitato a partecipare in presenza, gli esami scritti e orali saranno tenuti in modalità on line. A giugno e luglio saranno previste sessioni straordinarie d'esame, così come a settembre è prevista una sessione extra di laurea.

Gli interventi per il personale

Fino a venerdì 26 maggio, viene poi confermato sia il telelavoro che lo smart working per tutto il personale tecnico-amministrativo. Dopo questa data, si potrà proseguire in base alle singole situazioni. L’Università ha anche chiesto al Governo di sbloccare il tetto di bilanci per poter erogare subito bonus economici per chi è stato colpito. Inoltre, è stata istituita una banca solidale per le ferie, affinché i dipendenti non colpiti possono cedere giorni ai colleghi in difficoltà (ad oggi sono state raccolte 700 ore).

