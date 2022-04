Maltempo, riaperta la Trasversale di Pianura a Medicina e Budrio

Riaperta la Trasversale di Pianura, nei comuni di Medicina e Budrio, che era stata temporaneamente chiusa al traffico - in via precauzionale - a causa delle intense piogge in corso che hanno causato la piena dei torrenti Gaiana, Fossatone e Quaderna.

La chiusura che ha interessato il tratto incluso tra il km 38,000 ed il km 30,002 si era resa necessaria per consentire le operazioni di monitoraggio dei corsi d’acqua e per garantire la sicurezza della circolazione.

Sul posto presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità e per consentire la riapertura in sicurezza nel più breve tempo possibile.