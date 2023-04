L’Ippodromo riapre il cancello di accesso alle scuole Acri

Era tempo che si cercava una soluzione e finalmente questa è arrivata: l’Ippodromo riaprirà il cancello di accesso alle scuole Acri. La zona è quella di Corticella: il 24 febbraio scorso, la società che gestisce la struttura aveva chiuso il varco di ingresso di via Arcoveggio che consentiva di attraversare il parco a piedi e in bicicletta e di mantenere la strada scolastica pedonale davanti alle Acri. Il motivo era che le distanze non rispettavano le stringenti norme della legge contro la ludopatia. Ora, invece, si è giunti ad una soluzione: il gestore della sala bingo HippoDome ha infatti comunicato al Comune di “aver iniziato i lavori per realizzare gli interventi necessari a rendere compatibili le distanze tra l'accesso alla sala Bingo e i punti sensibili previsti dalla normativa contro la ludopatia”, come si legge nella nota diramata dal Comune di Bologna.

“L’avvio dei lavori – continua il comunicato – consente allo Sportello unico attività produttive del Comune di autorizzare, da oggi e per un periodo di sei mesi, la riapertura del cancello su via dell'Arcoveggio. In questo modo, in attesa dell'ultimazione dei lavori, la situazione tornerà ad essere quella precedente alla recente chiusura del cancello, che impediva l’accesso a genitori e alunni delle scuole Acri e ai cittadini interessati ad attraversare l'area dell'Ippodromo”.

"Un ringraziamento va a tutte le persone, del Comune di Bologna e di HippoDome, che hanno lavorato con grande competenza per arrivare ad una soluzione in un quadro giuridico complesso – è il commento dell’assessore alla Scuola Daniele Ara -. L'attenzione per le scuole e la mobilità attorno ad esse si conferma una priorità per la nostra Amministrazione".

"La riapertura del cancello – spiega la presidente del Quartiere Navile Federica Mazzoni - per ripristinare la fruizione di questo spazio pubblico in ottica di mobilità e vivibilità sostenibile per la popolazione scolastica e per i cittadini di Navile, è stato da subito e da sempre l'obiettivo del Quartiere. Continueremo a lavorare per questo".