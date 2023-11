Riapre il ponte Da Vinci di Sasso Marconi: soddisfazione di Ascom

Per il prossimo 21 dicembre è prevista la riapertura del ponte Leonardo Da Vinci di Sasso Marconi. Dopo tre anni di lavoro, la struttura è finalmente pronta per riaccogliere il traffico veicolare da e per l’Appennino: per l'inaugurazione, saranno presenti anche il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini e il suo vice Galeazzo Bignami. Soddisfazione da parte di Ascom: “I tempi del cronoprogramma dei lavori sono stati rispettati e questo rappresenta un elemento di grande importanza perché, con l’avvio della stagione turistica invernale, consente di restituire una circolazione stradale più sostenibile. È doveroso, al riguardo, ringraziare il Governo e tutti gli attori istituzionali che si sono impegnati a garantire l’efficienza dell’iter procedurale, della cantierizzazione e la realizzazione dell’intervento nei tempi previsti” ha detto Medardo Montaguti, Vicepresidente Confcommercio Ascom Bologna.

Montaguti ricorda poi il contributo dell’associazione di categoria nel far rispettare il programma dei lavori. “Anche la nostra Associazione, fin dal febbraio 2021, ha mantenuto alta l’attenzione sul ponte Leonardo Da Vinci, organizzando una manifestazione insieme ad imprese e amministratori del territorio nel marzo di un anno fa per chiedere un’accelerazione dei lavori. La riapertura del ponte da Vinci dimostra che, se c’è la volontà politica, è possibile intervenire sulla qualità dei collegamenti, risolvendo il gap infrastrutturale che non consente di sfruttare appieno le potenzialità e le risorse del nostro Appennino, gap infrastrutturale che, come abbiamo sottolineato più volte, riguarda sia la mobilità su gomma, sia quella su ferro” conclude Montaguti.