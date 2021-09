Scuola, il ministro Bianchi: "Lavoro titanico, oltre il 92% del personale vaccinato. Il 13 settembre tutti i prof in classe"

"Abbiamo ben chiaro quanto sia importante ripartire quest'anno in sicurezza". Lo ha detto l'ex assessore regionale e ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi, questa mattina in audizione alla commissione cultura della Camera dei deputati, in vista della riapertura delle scuole.

35mila progetti per le scuole, oltre 857mila docenti e 213mila tecnici "per un totale di 1.070.320 persone che lavorano nelle nostre scuole per il benessere degli studenti" ha detto Bianchi "ci eravamo impegnati perchè tutti i docenti fossero al loro posto, sono contento che sia stato realizzato per la prima volta nella storia della repubblica - osserva il ministro - 112.473 cattedre vuote e vacanti sono state autorizzate dal Mef, 58.735 posizioni a ruolo sono state già assegnate, non abbiamo aspettato il 1° settembre per farlo, 59.813 posti sono stati già assegnati in deroga per il sostengo - quindi - un lavoro titanico".

Rientro a scuola e covid

"La scuola ha reagito più di ogni altro settore all'invito a vaccinarsi siamo oltre il 92% - fa notare Bianchi - abbiamo presente che ci sono insegnanti con problemi di salute che non possono vaccinarsi, lo abbiamo comunicato ai presidi e lo abbiamo fatto nel rispetto della privacy".

"Siamo attentissimi di fronte a una situazione che non si era mai vista prima, abbiamo messo in campo quasi 2miliardi per la riapertura e per predisporre le scuole", sottolinea il ministro "fondi anche per gli aeratori delle classi, quindi tutti i mezzi per la sicurezza degli ambienti scolastici. Isoleremo i cluster e li valuteremo insieme all'autorità sanitaria, la mia personale posizione è che la scuola deve rimanere aperta" specifica Bianchi " abbiamo messo a disposizione risorse anche per i trasporti".