Nuova vita per il Teatro degli Angeli: la riapertura dopo l'incendio del 2019 | VIDEO

Un incendio nel 2019, oggi finalmente la riapertura dopo i lavori di restauro. In mezzo, una programmazione portata avanti con tenacia, nonostante i grandi danni subiti dalla struttura. È questa, in breve, la storia del Teatro degli Angeli di via Massa Carrara, in zona Savena. Originariamente una piccola chiesa – denominata Oratorio di Santa Croce – la struttura che oggi ospita il Teatro degli Angeli nasce nel 1791. Dopo gli utilizzi più svariati, come quello di piccolo ospedale durante la Seconda guerra mondiale, nel 2015 diventa finalmente ciò che oggi è. Un teatro, appunto. Il più piccolo di Bologna. Nella notte tra il 19 e il 20 settembre del 2019 l’incendio ad opera di persone rimaste ancora oggi ignote, le cui conseguenze sono state gravi seppur mitigate dal pronto intervento dei Vigili del Fuoco. L’allora assessore alla Cultura, Matteo Lepore, accorse lì nelle ore subito successive all’incendio e oggi, alla fine dei lavori di restauro, Lepore è tornato per accogliere la sua riapertura.