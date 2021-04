Si avvicinano le riaperture: piazze affollate per l'aperitivo della sera

Piazza San Francesco, via del Pratello, via Petroni, piazza Aldrovandi. Ma anche piazza Maggiore, la T, piazza Santo Stefano. Le temperature miti e l'avvicinarsi della zona gialla hanno fatto uscire un gran numero di persone per un fugace aperitivo in centro, e non solo in zona universitaria, situazione che peraltro si è fatta più complicata con l'arrivo della sera. Un primo bilancio dei controlli, per ora parziale e sulle prime ore serali, ha riportato di 140 persone controllate da parte dell'Arma, con 176 sanzioni amministrative staccate.

Sono le avvisaglie di quello che, con molta probabilità, si verificherà anche tutta la prossima settimana, con l'imminente passaggio in zona gialla e la riapertura di bar e ristoranti fino a sera. Una riapertura che non si verificava da metà febbraio se si guarda al 'colore', ma che, se si guarda alla possibilità di tenere aperte le attività di ristorazione fino le 22, risale perfino al 27 ottobre dello scorso anno.

Al termine della serata, non ci sarebbero stati incidenti di rilievo, salvo qualche schiamazzo di troppo in zona Belle Arti, dove la presenza discreta delle forze dell'ordine ha monitorato costantemente la situazione. Blindata sin dal tardo pomeriggio invece piazza Verdi, con pattuglie di Carabinieri e polizia locale intente a evitare che chiunque entrasse nella zona transennata.

La zona universitaria, come detto, non è stata la sola a essere 'invasa' da chiunque volesse riprovare un simulacro di aperitivo serale. Anche piazza Santo Stefano e dintorni, verso l'imbrunire era particolarmente partecipata, e con una età media trasversale, non solo composta quindi da giovanissimi.