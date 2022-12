Riapre il cinema Arlecchino: "Qui i film da oscar"

Mentre in Italia la crisi dei cinema continua a picchiare duro, con una continua emorragia di spettatori, a Bologna c'è chi le sale le apre. È il caso di Pop Up Cinema, che in città oggi annuncia la (ri)apertura dell'Arlecchino di via Lame e aggiunge un altro componente al roster del gruppo bolognese dopo il Medica, il Bristol e il Jolly.

Dopo infatti aver passato a porte chiuse il periodo del Covid, e da febbraio di quest'anno ospitato solo alcuni eventi collegati a festival cittadini come il Biografilm, a ottobre aveva però chiuso definitivamente. Poi il cambio di gestione, passato dal gruppo Ferrero (che rimane proprietario dei muri) a Pop Up appunto, che ora con questa sala di 454 posti diventa il gruppo con più posti in sale cinematografiche a Bologna.

Particolarità, sono tutte sale uniche: "Ci piace chiamarla multisala 'diffusa', è quello su cui fondiamo uno dei nostri principi, quello di essere anche presidi territoriali", spiega Massimo Sterpi, direttore Sale Pop Up Cinema. Pronti, via, all'Arlecchino si comincia già dall'1 gennaio, con una proiezione esclusiva in anteprima nazionale del film "Un vizio di famiglia", dramma familiare dalle tinte thriller, distribuito in Italia da I Wonder Pictures e Unipol Biografilm Collection, che uscirà nelle sale il 4 gennaio. Ancora non c'è un piano editoriale ben definito, ma si sta già pensando, in vista della cerimonia degli Oscar, a una programmazione ad hoc con i film candidati. "Quando chiude un cinema è sempre una tristezza- premette Andrea Romeo, fondatore e general manager del gruppo- siamo orgogliosi di aver capito che il pubblico è parte attiva nel progetto.

Chiediamo di partecipare molto e crederci". È infatti sulla funzione sociale e sulla partecipazione attiva dello spettatore che si fonda il progetto, e fa leva sulla funzione aggregativa del cinema. Lo streaming infatti, che probabilmente ha un po' impigrito i cinefili, non viene visto come una minaccia: sono due cose diverse. Il plus del buio della sala "non è tanto di avere lo schermo più grande- sottolinea Romeo- ma vederlo con gente che non conosci, in luoghi dove possono nascere storie, amicizie, amori. Da una visione in casa, invece, boh...".

Per questo il tentativo è "immaginare sale cinematografiche in cui il protagonista non è solamente il cinema ma chi lo ama e lo guarda, e cerchiamo di coinvolgere il pubblico per creare una comunità", aggiunge Adriano Sforzi, responsabile della Pop Up Cinema Senior Academy. Della riapertura dell'Arlecchino si occuperà Valentina Spina, 'superstite' della precedente gestione: era stata licenziata con la chiusura di ottobre e adesso assunta di nuovo. Da questa nuova avventura "Spero che torni un po' tutto il pubblico del quartiere legato alla sala", è l'auspicio di Valentina. (Dav/ Dire)