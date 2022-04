Dopo 4 anni riapre il teatro di Budrio, il sindaco: "Ora sicuro e duraturo" | FOTO E VIDEO

Ha riaperto dopo 4 anni, lo storico teatro di Budrio, chiuso per motivi di sicurezza. Venerdì 8 aprile, alle ore 18, il taglio del nastro.

“La cultura è un aspetto fondamentale per Budrio e aver dovuto chiudere il Teatro è stata per l’Amministrazione Comunale una decisione difficile e sofferta.” ha detto il sindaco Maurizio Mazzanti “Ma la cultura ha anche il dovere di proteggere i suoi fruitori ed è necessario che avvenga, quindi, in luoghi sicuri. Per questo abbiamo dovuto privarci

temporaneamente di un luogo così importante per la nostra Comunità. Per renderlo sicuro e duraturo nel tempo”.

I lavori realizzati nel Teatro riguardano, principalmente, la messa a norma degli impianti (elettrico, antincendio, antifumo, idrico, termico) e il loro adeguamento alle normative vigenti, un miglioramento sismico, l’attivazione della fibra ottica per offrire ad uffici e spettatori una rete Internet potenziata ed efficace, l’ammodernamento ed ottimizzazione del sistema scenografico del palcoscenico.

“La durata dei lavori ha superato le nostre previsioni “dichiara il responsabile del settore Lavori Pubblici Ing. Lorenzo Cazzola “in quanto sono stati rallentati dalla pandemia, che ha frenato le attività delle aziende coinvolte ma anche a causa delle modifiche che abbiamo dovuto apportare al progetto a seguito di approfondimenti richiesti dalla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio”.

“Dall’8 aprile il Teatro Consorziale di Budrio è di nuovo un luogo di cultura attivo e, nel contempo, sicuro, per durare nel tempo.” ha confermato il Sindaco Mazzanti Pronto a riprendere il suo posto e a giocare il suo ruolo fondamentale nel circuito culturale della Città Metropolitana e della nostra Regione.”