Come riaprire le scuole: da Bologna la lettera dei genitori al governo

La ricetta della Rete dei comitati genitori delle scuole della Città metropolitana di Bologna per il ritorno in aula

Tamponi rapidi direttamente nelle scuole. Più velocità nel vaccinare il personale scolastico. Potenziare il dipartimento di sanità pubblica, che spesso fornisce con troppo ritardo le comunicazioni su positività e quarantena.

E più trasparenza sui veri dati dei contagi nelle classi. È questa la ricetta della Rete dei comitati genitori delle scuole della Città metropolitana di Bologna per il ritorno in aula "in sicurezza il prima possibile" degli alunni, da oggi in didattica a distanza al 100% (per elementari, medie e superiori) per effetto del passaggio in zona arancione scuro.

Una decisione che sta scatenando da giorni la protesta delle famiglie e che oggi vede appunto la Rete dei genitori di Bologna scrivere una lettera aperta ai ministri Roberto Speranza e Patrizio Bianchi, al governatore Stefano Bonaccini al direttore dell'Usr dell'Emilia-Romagna, Stefano Versari.

In particolare, i genitori invocano "un piano di vaccinazione efficiente e tempestivo per tutto il personale scolastico" e lo "screening con tamponi rapidi messo direttamente a disposizione delle scuole, che possa permettere di accorciare i tempi nel tracciamento e mantenere periodicamente monitorata la situazione".

Inoltre, le famiglie chiedono "trasparenza dei dati relativi alla situazione dei contagi nelle scuole. Per tutti i genitori è di prioritaria importanza avere accesso a dati chiari e puntuali sull'andamento del contagio nelle scuole. Sono informazioni indispensabili per avere una reale consapevolezza della situazione e supportare responsabilmente ogni riflessione e decisione individuale. Siamo convinti che queste informazioni andrebbero pubblicate periodicamente, con dati puntuali per ogniscuola e distinzione tra contagi interni ed esterni, e non condivise solamente a corredo delle ordinanze di chiusura".