Plusvalenze, anche la Procura di Bologna apre un fascicolo. Riguarderebbe l'affare Orsoilni

Anche a Bologna c'è un fascicolo sulla vicenda plusvalenze. La Procura di Bologna, secondo quanto riferisce l'Ansa, si è mossa a seguito della trasmissione degli atti dell'inchiesta torinese sulle plusvalenze alla Juventus, così come avvenuto per competenza in altre procure italiane. L'inchiesta riguarderebbe l'operazione con cui il Bologna ha prelevato Riccardo Orsolini dalla Juventus per 15 milioni di euro dopo che il giocatore aveva trascorso un anno e mezzo in prestito ai rossoblù.

Il 30 gennaio 2017 Orsolini, in forza all'Ascoli, viene acquistato a titolo definitivo dalla Juventus. Nell'estate 2017 il giocatore viene ceduto in prestito biennale all'Atalanta. Il 31 gennaio 2018 Orsolini lascia l'Atalanta per andare al Bologna, che si è accordato con la Juventus per un prestito di 18 mesi. Al termine della stagione, il 19 giugno 2019 il suo cartellino viene interamente riscattato dal club rossoblù.