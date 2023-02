Ageop lancia una raccolta fondi per la ricerca sui sarcomi: 80mila euro l'obiettivo

Servirà a finanziare due progetti di ricerca sui sarcomi, tumori rari e fortemente aggressivi per i quali le percentuali di sopravvivenza sono ancora basse, la nona edizione di '#Lottoanchio', la campagna annuale di raccolta fondi e sensibilizzazione sulle malattie oncologiche in età pediatrica di Ageop Ricerca.

L'obiettivo, spiegano dall'associazione presentando l'iniziativa in Comune a Bologna, è raccogliere 80.000 euro per i progetti condotti dal pediatra oncologo Federico Mercolini e dalla radioterapista pediatrica Costanza Donati all'interno del laboratorio di Oncoematologia pediatrica del Policlinico Sant'Orsola di Bologna. Come riporta l'agenzia Dire.

La raccolta fondi, presentata alla vigilia della Giornata mondiale contro il cancro infantile - in occasione della quale, a Bologna, domani sera verrà illuminato in oro il Palazzo del Podestà di piazza Maggiore - è dedicata ai sarcomi, e in particolare al rabdomiosarcoma, "perché - spiega la direttrice generale di Ageop Francesca Testoni - per questi tumori rari mancano ancora terapie efficaci" ed è ancora molto difficile fare una diagnosi precoce. Difficoltà che si riflettono nei dati sulle percentuali di sopravvivenza, che si attestano, nei bambini, tra il 65 e il 75% per le forme localizzate e tra il 30 e il 40% per le forme metastatiche.

Da qui la "necessità di investire nella ricerca sui sarcomi" e di "portarla sul piano internazionale, in modo da raccogliere e mettere in comune" una quantità di dati sufficiente a "mettere a punto nuovi protocolli e nuove terapie sempre meno invasive e sempre più efficaci".

Oltre alla raccolta fondi, per la quale è possibile donare sulla piattaforma www.ideaginger.it, quest'anno tornerà anche la lotteria che mette in palio 101 premi (il primo è un viaggio per due persone e il secondo un IPad), ed è inoltre già attiva la raccolta disegni sul tema 'Un sogno da realizzare'.

I disegni, da inviare in formato A4 ad Ageop entro il 10 marzo, verranno esposti in occasione della festa che si terrà in piazza Maggiore il 25 marzo, mentre l'estrazione della lotteria è fissata per l'8 maggio. Infine, Ageop aderisce alle iniziative della federazione Fiagop, e per questo oggi è stato messo a dimora, nel Cortile d'onore di Palazzo D'Accursio, un melograno, "simbolo dell'alleanza terapeutica che unisce medici, pazienti, famiglie e associazioni", alla presenza, tra gli altri, della vicesindaca Emily Clancy e dell'assessore regionale alla Sanità Raffaele Donini.