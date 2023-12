Si aggira per la città con il furgone ma deve scontare 7 anni di carcere: arrestato

Doveva scontare sei anni e sette mesi di reclusione, ma lo scorso 22 dicembre si stava aggirando in città bordo di un furgone . Almeno finché i Carabinieri non lo hanno rintracciato e portato in carcere. È successo lo scorso 22 dicembre 2023. A essere stato "pizzicato" ancora in libertà è un 41enne italiano, disoccupato e gravato da precedenti penali per reati contro il patrimonio, destinatario di un ordine di esecuzione di pene concorrenti emesso emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura Generale della Repubblica presso la Corte D’Appello di Bologna.

Intorno alle 9, i Carabinieri della Centrale Operativa hanno ricevuto la telefonata di un cittadino che diceva di essere preoccupato: da un po' aveva notato che un furgone si stava aggirando con fare sospetto davanti a un distributore di benzina di via San Donato. Arrivati sul posto, i militari hanno identificato il 41enne che si trovava a bordo del veicolo. Gli accertamenti hanno portato alla scoperta che si trattava di un ricercato dall'Autorità giudiziaria, dovendo appunto scontare anni di carcere. Ora l'uomo si trova nella casa circondariale "Rocco D'Amato" di Bologna.