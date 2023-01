Ricercato dalla polizia tedesca, i Carabinieri lo soccorrono nell'imolese

La sera del 29 gennaio a Borgo Tossignano i Carabinieri della stazione di Fontanelice hanno soccorso un uomo in stato confusionale, in precarie condizioni di salute e in ipotermia.

L'uomo che parla solo tedesco è anche sprovvisto di documenti e, tramite la banca dati delle forze di polizia e a seguito di contatti con il centro di cooperazione della polizia austriaca, è stato appurato che a suo carico era stato emesso un rintraccio, in quanto si era allontanato volontariamente il 18 gennaio da un centro psichiatrico in Germania, dove era in cura.

Il rintraccio era stato pubblicato anche su tutti i siti della polizia tedesca, in quanto il paziente, affetto da bipolarismo, aveva manifestato intenti autolesionistici e suicidari, e avrebbe dovuto assumere farmaci quotidianamente.



I militari hanno quindi provveduto a richiedere l'intervento del personale sanitario che lo ha trasportato al Pronto soccorso dell'ospedale di Imola, per poi essere trasferito presso il reparto psichiatrico.

I Carabinieri hanno preso contatti con la polizia e i sanitari tedeschi e con gli organi di cooperazione internazionale, per mettere in atto le procedure di rientro nel paese d'origine. Sono in corso accertamenti anche per capire come sia riuscito ad attraversare la Germania, l'Austria e poi una volta in Italia, ad arrivare fino a Borgo Tossignano.