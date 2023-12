"Quei ristoranti a Bologna, con pochi clienti e fatturati altissimi"

La maggioranza che guida il Comune di Bologna intende fare "piena luce" sui temi sollevati dalla nuova inchiesta di Libera dedicata al mondo della ristorazione nel centro storico e nella prima periferia della città. Lo assicurano in una nota congiunta i consiglieri comunali Maurizio Gaigher e Mery De Martino del Pd e Giacomo Tarsitano della lista del sindaco Matteo Lepore. L'inchiesta "La febbre del cibo. Le ombre della ristorazione bolognese", firmata da Andrea Giagnorio e Sofia Nardacchione di Libera, è stata presentata ieri sera nell'ambito dell'ottava edizione di F.i.l.i., il Festival dell'informazione libera e dell'impegno organizzato dalla sezione bolognese dell'associazione antimafia.

"Ci sono ristoranti spesso vuoti ma con fatturati altissimi, altri che aprono e chiudono nel giro di poco tempo, altri- scrive Libera presentando l'inchiesta- che cambiano solo l'insegna. Imprese apparentemente del tutto in regola, con personale contrattualizzato e retribuito, ma che magari pagano un po' di stipendio in nero o chiedono la restituzione di parte del compenso in contanti. Ci sono catene in espansione rapidissima, che acquisiscono un locale dietro l'altro, anche negli anni in cui il lockdown metteva in ginocchio tutte le imprese del settore". Quello che emerge "è un quadro pieno di ombre e preoccupazioni sulle quali, come amministrazione e come forze politiche di maggioranza di governo di questa città, vogliamo si faccia piena luce", commentano dunque Gaigher, De Martino e Tarsitano dopo aver partecipato alla presentazione di ieri sera.

"Massima vicinanza e apprezzamento a Libera e ai giornalisti Nardacchione e Giagnorio per il lavoro di ricerca e per il coraggio dimostrato anche in questa occasione: il loro giornalismo di inchiesta- aggiungono i tre consiglieri comunali- ci sta aiutando a comporre un quadro complesso che nella nostra città, anche nella ristorazione, non può fare a meno di considerare la presenza di un modo malato di fare impresa". Il presunto riciclo di denaro evidenziato nell'inchiesta "uccide la buona imprenditoria e il buon commercio e piega la città a certi tipi di interessi", affermano ancora Gaigher, De Martino e Tarsitano. "Allontanare la città dagli appetiti criminali è ancora possibile- concludono i tre consiglieri- ma serve una presa di coscienza forte e un impegno trasversale di tutti: politica, istituzioni, forze dell'ordine, magistratura, associazioni di categoria, università, cittadini e residenti, ciascuno per le proprie capacità e con i propri mezzi. Noi faremo la nostra parte".