"Riciclaggio e vicinanza ai clan": sequestro da 40 milioni, indagini anche a Bologna

C'è anche l'attività della Guardia di finanza di Bologna dietro al sequestro preventivo milionario per un noto imprenditore campano di 63 anni, che secondo una prima sentenza è stato giudicato colpevole di aver riciclato denaro proveniente da truffe assicurative, con la complicità di un socio 67enne, vicino al clan di camorra Di Lauro, operante tra le altre con due società con sede legale a Bologna città.

I militari del nucleo Gico felsineo hanno indagato e accertato i collegamenti tra i due soggetti, dove il 'bolognese' già nello scorso dicembre era stato fatto oggetto di un analogo provvedimento di sequestro: secondo il giudice il 67enne, attraverso complicatissimi meccanismi societari, riciclava per conto dei clan denaro proveniente da estese e strutturate truffe assicurative. Nelle carte risulta infatti ampia la documentazione sui movimenti bancari, che restituiscono una circolazione di denaro molto sproporzionata rispetto a quanto denunciato in sede fiscale e documentale.

L’imprenditore edile, destinatario della misura di prevenzione patrimoniale, è inoltre attualmente imputato per una grave vicenda di lottizzazione abusiva e di truffa aggravata in danno del Comune di Melito di Napoli (c.d. speculazione del Parco Primavera). L'operazione è stata posta in essere procurandosi un ingiusto ed ingente profitto, dato dalla trasformazione di una zona commerciale in zona residenziale, e agevolando l’operatività del clan Di Lauro, poi clan degli scissionisti, operante prevalentemente nella zona settentrionale di Napoli e provincia.

Le indagini economico-patrimoniali eseguite sull’imprenditore melitese e sui componenti del suo nucleo familiare avrebbero acclarato l’esistenza di redditi dichiarati del tutto irrilevanti e decisamente incongruenti rispetto agli investimenti finanziari, patrimoniali e societari eseguiti nel periodo 2020-2021. Su queste basi, in applicazione delle disposizioni del “Codice Antimafia”, sono stati sottoposti a sequestro 103 immobili siti a Melito di Napoli, 7 rapporti finanziari, 1 autovettura, 2 compendi aziendali e le quote di 2 società riconducibili, direttamente o indirettamente, al proposto.