Sanità Bologna. Evangelisti: "Consentire i ricoveri in Medicina interna anche dopo le 20"

Intervenire affinché i reparti di Medicina d’urgenza possano svolgere in maniera efficace le proprie mansioni, consentendo i ricoveri in Medicina interna anche dopo le 20, al fine di abbattere il numero di pazienti in attesa nei pronto soccorso. A chiederlo con un'interrogazione è Marta Evangelisti (Fratelli d'Italia).

"Il pronto soccorso -ha ricordato la consigliera- è l’area di emergenza e predispone il trasferimento del paziente critico verso altri reparti per il trattamento delle singole emergenze. In base all’organizzazione dell’Azienda sanitaria di Bologna, all’ospedale Maggiore, i reparti di Medicina interna, non effettuano ricoveri provenienti dai reparti di Medicina d’urgenza, dopo le 20, intasando e aumentando il carico di lavoro di questi ultimi. I ricoveri in Medicina interna vengono effettuati il giorno successivo dalle 8 del mattino".

"Inoltre -ha chiuso Evangelisti- il mancato ricovero dei pazienti, dà luogo a ricoveri temporanei nei reparti dedicati alle emergenze urgenze, creando un ulteriore problema legato all’espletamento delle attività che questi dovrebbero garantire".