Covid e ricoveri, Bordon direttore Ausl: "I non vaccinati colpiti in maniera più aggressiva"|VIDEO

"Siamo a poco più di 300 ricoverati, sono cresciuti quelli in terapia intensiva (33) - ha detto ai cronisti Paolo Bordon, al Bellaria per la prima giornata di vaccinazione dei bambini 5-11 anni - abbiamo una tipologia di pazienti diversa, le degenze ordinarie sono più brevi, ma quelle di terapia intensiva, se si tratta di pazienti più giovani, la gestione è più complessa, le persone non vaccinate sono colpite in maniera più aggressiva".

Riguardo alla vaccinazione "rispetto all nostra tabella di marcia - sottolinea Bordon - che prevedeva fino al 20 dicembre 6miila vaccinazioni al giorno, poi 8mila, siamo già a 8.500 vaccinazioni al giorno, la stragrande maggioranza sono terze dosi. Facciamo anche prime dosi ad accesso diretto, 3-400 al giorno".