Covid, al via secondo screening gratuito per i rider bolognesi

Dopo il primo 'round', a metà dicembre, arriva il secondo screening anti Covid rivolto a tutti i riders di Bologna, frutto del percorso aperto dalla Carta dei diritti fondamentali dei lavoratori digitali nel contesto urbano: l'appuntamento è per giovedì pomeriggio, di nuovo in Autostazione, dalle 15:30 alle 18:30.

Come nella precedente occasione, i ciclofattorini potranno sottoporsi volontariamente e gratuitamente a un tampone rapido. A dicembre parteciparono all'iniziativa una settantina di fattorini e i test risultarono tutti negativi.

Con il secondo screening in Autostazione prosegue "il nostro impegno per la salute e la sicurezza dei rider e dei nostri cittadini in qualita' di consumatori finali", afferma su Facebook l'assessore comunale al Lavoro, Marco Lombardo. "Nell'ambito della contrattazione metropolitana avviata con la Carta dei diritti su salute e sicurezza, temi assolutamente centrali in questa crisi pandemica dove siamo considerati lavoratrici e lavoratori essenziali- scrive Riders Union- abbiamo ottenuto, in accordo con l'Ausl, un nuovo appuntamento per effettuare tamponi gratuiti per tutti riders operanti in città".

Ma se questo è un "risultato ottenuto nella nostra città", avvertono i riders, "ribadiamo che la lotta non si ferma: le e i riders hanno diritto a contratti veri con tutte le tutele e per questo ci stiamo organizzando per nuove mobilitazioni".