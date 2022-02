"Mai sotto il minimo salariale": sabato scatta sciopero dei rider

Nuova chiamata allo sciopero per i riders bolognesi. La chiamata è per sabato 12 febbraio dalle 19 in piazza del Nettuno a Bologna, parallelamente a una analoga manifestazione a Padova.

Il nodo -si legge in un comunicato a doppia firma Adl Cobas e Riders union- sembra essere l'applicazione del contratto nazionale della piattaforma italiana Mymenu ai ciclofattorini, un accordo che -questa l'accusa delle formazioni sindacali- un modello contrattuale "basato sui contratti subordinati ma con forti deroghe peggiorative dei livelli retributivi".

Sembra quindi materializzarsi un primo stop alla situazione di relativa collaborazione che solo un anno fa si era instaurato proprio tra la piattaforma, i sindacati e anche il comune di Bologna, quando sullo sfondo pesava il contratto definito 'pirata' tra Ugl e assodelivery e dove proprio Mymenu fu tra le prime ad allontanarsi dall’associazione di categoria, firmando la carta dei diritti dei lavoratori digitali di Bologna.

Proprio sul punto della condizioni economiche i rider, tramite le loro rappresentanze autonome, "hanno espresso chiaramente ai tavoli di trattativa la volontà di non discostarsi dai minimi contrattuali, riscontrando però una netta chiusura da parte dell'azienda".

Qualche frizione sembra esserci anche con i sindacati confederali "disponibili -scrivono Riders union e Adl- alle deroghe ma tutt'altro che rappresentativi tra i rider". I ciclofattorini "chiedono all'azienda di prendere in considerazione le richieste inserite nella loro piattaforma rivendicativa e stoppare qualsiasi ipotesi di accordo con soggetti sindacali non rappresentativi".