Riduzione rette nelle CRA: va in porto l'accordo con i sindacati

E' stato azzerato l’aumento deliberato dalla Regione per gli utenti a basso reddito, rimborsi di 3 euro al giorno per ISEE fino a 20.000 euro. Lo rendono noto i sindacati Cgil Cisl Uil e le categorie dei pensionati a conclusione della cosiddetta “vertenza rette” sull’aumento a carico degli utenti delle strutture residenziali per anziani non autosufficienti accreditate. La conferma arriva anche dalla Regione Emilia-Romagna che si impegna a i stanziare risorse aggiuntive a bilancio, 10 milioni di euro.

"La mobilitazione realizzata nei territori - commentano Cgil Cisl Uil e i pensionati - ha prodotto un risultato concreto particolarmente rilevante in una fase di grande difficoltà per le famiglie, i pensionati ed i lavoratori, con ridotto potere d’acquisto di salari e pensioni, erosi dalla spinta inflazionistica e dall’aumento del costo della vita. Inoltre - sottolineano - la restituzione calibrata su base ISEE rappresenta un’importante innovazione e un incentivo all’utilizzo di questo strumento, soprattutto in vista dell’obiettivo lungamente rivendicato dalle Organizzazioni Sindacali di prevedere un sistema tariffario articolato in base all’ISEE lineare".

"Retta personalizzata"

A decorrere dal 2025, spiegano i sindacati, in corrispondenza dell’entrata in vigore del nuovo accreditamento, secondo quanto concordato con la Regione, per ogni utente sarà calcolata una retta personalizzata, sulla base della condizione economica e patrimoniale.

Cosa prevede l'accordo

L’azzeramento dell’aggravio per gli utenti delle CRA con ISEE socio sanitario residenze fino 12.000 euro. Per coloro invece che hanno un ISEE compresofra 12.000 e 20.000, ci sarà una restituzione pari a 3 euro per ogni giorno di ricovero. Il risparmio per gli utenti e le famiglie si attesta così, per l’intero 2024, fra 1.005 e 1.373 euro.

Si tratta quindi di una "diminuzione di 4,10 euro al giorno (per un totale indicativo annuale superiore a 1.300 euro) nel caso in cui abbiano un Isee sociosanitario di valore uguale o inferiore a 12.000 euro e non siano già destinatari di riduzione della compartecipazione alla spesa del servizio da parte del Comune di residenza" si legge nella nota di viale Aldo Moro.

Anche coloro che hanno un Isee sociosanitario residenze di valore inferiore o uguale a 20.000 euro potranno contare su una riduzione della retta di frequenza pari a 3 euro al giorno.

Tutte le persone inserite presso una casa residenza per anziani accreditata e contrattualizzata, o coloro che hanno avuto inserimenti in queste strutture nel corso del 2024, anche nel caso si siano conclusi, verranno contattati e invitati a predisporre l’Isee sociosanitario residenze, che dovrà essere predisposto entro il 20 settembre 2024.

La procedura

E' stata semplificata: sarà sufficiente produrre la DSU per l’ISEE entro il 30 settembre e presentare una

domanda di restituzione, secondo le indicazioni contenute nella lettera che sarà inviata a ogni utente.