Si rifiuta di indossare la mascherina sul bus, arrivano i carabinieri

Una 43enne è stata denunciata per interruzione di pubblico servizio e sanzionata per violazione della normativa anti-covid. E' successo in via delle Lame ieri pomeriggio sulla linea 92/b. E' stato l'autista a chiamare i carabinieri, specificando che la signora, invitata a indossare la mascherina o a scendere dal mezzo, si era rifiutata.

All’arrivo dei militari, la donna ha iniziato a urlare perché voleva rimanere sull’autobus senza indossare il dispositivo di protezione individuale. Soltanto diversi minuti dopo, la donna è scesa dal mezzo ed è stata identificata dai Carabinieri in una 43enne rumena. L’autobus ha ripreso il servizio dopo una trentina di minuti.