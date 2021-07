Fiera, rifiutano la mascherina a convegno gremito: multati due commercialisti

Si sono rifiutati di indossare la mascherina, pur essendo obbligatoria nei luoghi chiusi, a maggior ragione se si partecipa a un convegno con quasi 300 persone. E' accaduto nei giorni scorsi nella sala Italia di Bologna Congressi, in piazza Costituzione, in pratica di fianco all'hub vaccinale.

Come riferisce Ansa, due partecipanti a un summit di commercialisti saranno sanzionati dai Carabinieri della stazione Navile, intervenuti sabato pomeriggio dopo la chiamata al 112 degli addetti alla sicurezza.

I vigilantes sarebbero stati presi 'a male parole' da alcuni partecipanti al convegno ai quali avevano chiesto di indossare la mascherina. Anche gli organizzatori dell'evento, che avevano affittato la sala per l'occasione, hanno cercato di convincerli, ma senza successo. All'arrivo dei Carabinieri, sul posto con il supporto dei militari dell'Esercito dell'operazione 'Strade sicure', due persone in particolare hanno continuato a protestare in modo aggressivo, rifiutandosi di indossare la mascherina.

A entrambi, un 55enne di Modena e una 60enne Padova, sarà notificata la multa da 400 euro per avere violato le prescrizioni del Dpcm sul Covid-19.

Foto archivio