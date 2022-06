Rifiuti abbandonati, è piaga: 500 segnalazioni al Navile (e non solo)

Quasi 500 segnalazioni per abbandono di rifiuti al quartiere Navile, in meno di un mese. Sono stati, per la precisione, 493 gli abbandoni segnalati dal Comune o dai residenti tra il 22 maggio e il 16 giugno. A fornire il dato è l'assessore Simone Borsari, interpellato oggi in Question time sul problema degli abbandoni in Bolognina, da consiglieri sia di maggioranza che di opposizione.

Borsari ha citato anche i dati sul telecontrollo, utile soprattutto se gli abbandoni di rifiuti vengono compiuti a bordo di un mezzo munito di targa. In via della Beverara e in via delle Cooperazione sono state fatte rispettivamente quattro e 15 sanzioni. Poche: per questo il Comune sta valutando altre telecamere.

Attualmente ne sono in funzione otto in città, ma già nel corso del 2022 "ne stanno arrivando altre sei", ancora da decidere dove verranno piazzate. L'abbandono di rifiuti, scandisce Borsari, "non è mai giustificabile, è un atto di violenza nei confronti della città e una offesa a chi le regole le rispetta". "Regolari" invece le distribuzioni al Navile della Carta Smeraldo, che rispetterà i tempi previsti: attualmente l'hanno ricevuta il 63% dei residenti nel quartiere, mentre per altri 15.000 cittadini è in corso la distribuzione. "Dalla Carta smeraldo non si torna indietro, perchè risponde ad un preciso obbligo di legge", scandisce ancora l'assessore ricordando l'obiettivo della tariffa puntuale.