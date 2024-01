Rifiuti alluvione, il comandante Palescandolo: "Migliaia di tonnellate, si stima l'80% di materiale recuperabile" | VIDEO

Al nuovo comandante regionale dei Carabinieri Forestali, Colonnello Gaetano Palescandolo, il difficile compito di gestire la situazione post-alluvione, oltre al coordinamento dei circa 200 militari delle 78 Stazioni Carabinieri Forestale e Parco dislocate sul territorio e dei Nuclei Carabinieri CITES di Bologna, Modena e Forlì-Cesena che operano sia sul territorio regionale che presso l’Aeroporto “Marconi” di Bologna.

I Forestali dell'Arma hanno presentato questa mattina il report delle loro attività del 2023 che oltre alla tutela dei territori, alla repressione incendi, al controllo delle discariche, bracconaggio, edilizia, settore agroalimentare, peste suina e tutela di flora e fauna si caratterizzano anche per l'anno in corso nella gestione post-emergenziale, ovvero quanto concerne il controllo dei territori alluvionati e soprattutto lo smaltimento dei rifiuti e dei detriti.

Una terra "mortificata dall'evento, ma pronta a ripartire", ha detto Palescandolo che è anche un geologo questa mattina ai cronisti "senz'altro l'alluvione è stato un elemento drastico, con un periodo di ritorno di oltre mille anni. Ha significato per i forestali interventi di protezione civile e ora si èpssa agli aspetti tecnici, con l'analisi dei territori e dei danni subiti".

Il tema dello smaltimento dei rifiuti alluvionali, migliaia di tonnellate, "è un tema caldissimo - spiega il comandante - la struttura commissariale se ne sta occupando - anche con un accordo siglato con il commissario Gen. Francesco Paolo Figliuolo - si stima un 80% di materiale recuperabile, fatto strategico sia in termini di costi che per l'ambiente".

Colonnello Gaetano Palescandolo

Già Comandante della Regione Carabinieri Forestale Umbria. napoletano, 57 anni, sposato con 3 figli, è laureato in Scienze Geologiche e abilitato alla professione. Dopo esperienze come ricercatore e libera professione entra nel ’94 come funzionario nel Corpo forestale dello Stato. Ha prestato servizio al Parco Nazionale dello Stelvio, quindi a Cuneo per l’Alluvione del Po del ’94, poi in Procura a Sondrio. Ha diretto il Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale Agroalimentare e Forestale di Perugia, comandato poi l’allora Comando Provinciale del CFS di Terni, quindi il Gruppo Carabinieri forestale di Perugia per poi approdare al Comando della Regione Carabinieri Forestale Umbria. Oltre a vari master in Diritto ambientale e manager dei Rifiuti, ha formato per un ventennio le polizie Locali della Lombardia, incarico di formatore che copre tuttora come docente degli Ufficiali Carabinieri forestale alla Scuola Ufficiali Carabinieri. Ha un profilo tecnico con propensione investigativa. Autore altresì di testi in materia.