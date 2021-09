Rifiuti: Carta Smeraldo anche al San Donato-San Vitale. In strada 480 nuovi cassonetti

Il 13 settembre 2021 inizia la consegna a domicilio in zona San Vitale, cassonetti in strada dal 3 novembre. San Donato: la distribuzione inizia il 3 novembre e i nuovi cassonetti saranno in strada dal 13 dicembre

Lunedì 13 settembre 2021 inizia la distribuzione della Carta Smeraldo ai 20.000 cittadini e alle 2.200 attività dell’area San Vitale del Quartiere San Donato-San Vitale: i tutor di Hera si recheranno a casa degli intestatari Tari per consegnare due copie della tessera che servirà ad aprire il cassonetto della raccolta indifferenziata. I cassonetti saranno collocati progressivamente a partire dal 3 novembre.

Nella zona San Donato la distribuzione della tessera inizierà il 3 novembre e i nuovi cassonetti saranno in strada dal 13 dicembre 2021.

L’operazione coinvolge in totale circa 37.000 utenze domestiche e 4.000 non domestiche e i nuovi cassonetti sono 480 in tutto.

La Carta Smeraldo viene consegnata progressivamente a tutti gli intestatari della Tari del Comune di Bologna: al momento serve solo per aprire il cassonetto dell’indifferenziata e non comporta alcuna variazione della Tari. In futuro, come previsto dalla legge regionale, permetterà di calcolare la Tari anche sulla base della reale produzione di rifiuti indifferenziati, garantendo così maggiore equità. L’obiettivo è aumentare la raccolta differenziata, ridurre i rifiuti e salvaguardare l’ambiente.

50 tutor Hera porteranno la tessera (due a ogni intestatario della Tari), il codice per l'app e l’opuscolo informativo. Gli informatori hanno il tesserino nominativo, la pettorina gialla e non chiedono mai né di entrare in casa né denaro (la tessera è gratuita). Per sapere se è davvero una persona incaricata da Hera basta chiamare il Servizio Clienti Hera al numero verde gratuito 800 999 500 (attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 22 e il sabato dalle 8 alle 18).

Ecosportello

Gli informatori passano tre volte in orari diversi e, se non trovano nessuno, al terzo passaggio a vuoto lasciano nella buchetta della posta un avviso: la carta a quel punto potrà essere ritirata direttamente all’Ecosportello.

Per la zona San Vitale l’Ecosportello sarà aperto dal 3 novembre all’11 dicembre presso il Servizio sociale di comunità in via Grassetti 4 (ex via Rimesse 1/13).

Per la zona San Donato l’Ecosportello sarà aperto dal 13 dicembre al 20 gennaio 2022 presso la sede del Quartiere in piazza Spadolini 7.

La Carta Smeraldo può essere consegnata solo all’intestatario della Tari oppure a un familiare o convivente residente nella stessa abitazione. È possibile però delegare un’altra persona a ritirarla sia al momento dell’arrivo dell’informatore a casa, sia in un secondo momento all’Ecosportello. Per questo viene distribuita una lettera con le informazioni principali sulla consegna della Carta Smeraldo e i moduli per il ritiro da parte di familiari e residenti conviventi oppure persone diverse, per esempio un vicino di casa.

Scarica e compila il modulo per delegare un'altra persona a ritirare la Carta Smeraldo.

La Carta Smeraldo al San Donato-San Vitale: il cassonetto

Dal 3 novembre 2021 cominceranno a vedersi i primi nuovi cassonetti per la raccolta indifferenziata nella zona San Vitale del quartiere.

Nella zona San Donato i nuovi cassonetti saranno in strada dal 13 dicembre 2021. In tutto, alla fine saranno 480.

Il nuovo cassonetto si apre automaticamente avvicinando la Carta al lettore ottico. Una volta inserito il sacchetto di rifiuti indifferenziati, basterà schiacciare il pedale per richiudere il cassetto. Grazie alla tessera che apre e al pedale che chiude, il cittadino non avrà bisogno di toccare mai il cassonetto.

La Carta Smeraldo virtuale

La Carta Smeraldo virtuale, che va attivata attraverso l’app Il Rifiutologo, è disponibile per ora sugli smartphone con Android (versione 4.4 o superiore). Una volta attivata la carta virtuale, sarà possibile aprire il cassonetto avvicinando lo smartphone all’area dove normalmente viene messa la tessera fisica, senza bisogno di aprire l’app.

Il codice per attivare la Carta Smeraldo e le caratteristiche necessarie dello smartphone

Perché funzioni come una Carta Smeraldo virtuale, lo smartphone deve avere: tecnologia NFC, versione Android uguale o superiore alla 4.4, la versione più recente dell'app “Il Rifiutologo”, attiva la funzionalità “Traffico dati”

Il codice per attivare la Carta Smeraldo sull’app Il Rifiutologo viene consegnato insieme alla tessera fisica dai tutor di Hera.

Raccolta ingombranti

Come avvenuto negli altri quartieri già raggiunti dalla carta Smeraldo, anche al San Donato-San Vitale i cittadini possono portare i piccoli rifiuti ingombranti e le piccole apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) in due punti diversi del quartiere.

Il mezzo di raccolta di questi materiali è a disposizione:

- dal 9 novembre 2021 il martedì dalle 9 alle 13 in via Rimesse davanti al civico 15

- dal 18 dicembre 2021 il sabato dalle 15 alle 19 in via Vezza.

Hera ritira gratuitamente a domicilio i rifiuti che non possono essere facilmente trasportati alle stazioni ecologiche (per esempio mobili, sedie, poltrone, materassi, reti, tavoli, lavatrici, lavastoviglie, forni, frigoriferi).

Per prenotare il ritiro chiamare il numero verde gratuito del Servizio Clienti Hera (800 999 500) e fissare l’appuntamento.