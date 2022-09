Bisboccia nei parchi San Pellegrino e Villa Spada: "Disturbano sonno e lasciano strascichi odiosi" | FOTO

Un principio di incendio, rifiuti abbandonati e una fontana divelta. A segnalare la situazione, che si protrarrebbe dall'inizio dell'estate in due parchi bolognesi, sono gli esponenti di Forza Italia Bologna.

"Dallo scorso giugno il parco del San Pellegrino e il parco di Villa Spada (via Casaglia) sono stati teatro di feste non autorizzate fino all’alba che, oltre ad impedire il sonno ai residenti sino alle 8 della mattina anche infrasettimanalmente, hanno lasciato strascichi odiosi - denuncia Annamaria Cesari, capogruppo di Forza Italia al Quartiere Porto-Saragozza e candidata alla Camera dei deputati - un frigorifero abbandonato al Pellegrino oltre a rifiuti e mozziconi di sigarette ovunque, il manto erboso bruciato da un incendio (fortunatamente sedato) sempre al Pellegrino, feste sino all’alba a Villa Spada che sono sfociate pochi giorni fa in atti vandalici alla fontanella sita all’ingresso del Parco, divelta, oltre che l’area cosparsa di bottiglie rotte, rifiuti di ogni genere, deiezioni umane etc.” .

“Le feste a cielo aperto, se autorizzate e gestite con intelligenza, sono cosa meravigliosa, ma vanno organizzate nel rispetto dei luoghi ove avvengono. Certi comportamenti fuori controllo, oltre a procurare disagio ai residenti e degrado al Quartiere, sono anche rischiosi, come abbiamo visto”, osserva Cesari.

“Queste sono le situazioni per cui i cittadini bolognesi chiedono attenzione e presidio del territorio da parte dell’Amministrazione” aggiunge, Nicola Stanzani, capogruppo di Forza Italia in Consiglio Comunale “e ci chiediamo come un servizio che si configura come una presenza statica della Polizia locale per 3 ore alla settimana, quello che la Giunta ha battezzato 'Poliziotto di comunità”', possa rispondere a questo in maniera efficace”.