Rifiuti elettronici, A Bologna oltre 10mila tonnellate di Raee

Seconda solo alla Lombardia, in leggera crescita dell' 1,2 per cento a 35600 tonnellate, di cui un terzo, 10mila, sono in capo alla provincia capoluogo di Bologna. E' il risultato della raccolta Raee 2021 in Emilia-Romagna, secondo i dati diffusi dal consorzio per la raccolta dei rifiuti elettronici.

Nel 2021 la provincia di Bologna ha acucmulato 10.313 tonnellate di Raee ed è la prima per volumi complessivi, ma segna il passo nella raccolta, con un calo pari al 9,7% rispetto al 2020.

A impattare sulla contrazione è il risultato di R2 (cosiddetti elettrodomestici grandi) che perde il 23,9%, pari a oltre 1.500 tonnellate in meno, per un complessivo di 4.865 tonnellate. Il risultato è il peggiore registrato nell’area Nord e in netta controtendenza rispetto all’andamento positivo del raggruppamento emerso a livello nazionale. Performa al di sopra della media nazionale (+29,2%) R3 che si attesta a 1.402 tonnellate, il quantitativo più elevato raccolto a livello regionale.

Cresce in maniera più limitata (+3,6%) la raccolta di R1 che raggiunge le 2.121 tonnellate, così come quella di R4 - una delle pochissime eccezioni rispetto al trend negativo registrato dal raggruppamento a livello regionale - che registra il +1,4% per un totale di 1.870 tonnellate. Cala, infine, dell’8,3%, rispecchiando l’andamento nazionale, la raccolta di R5 che scende a 55 tonnellate.

Sulla raccolta procapite Bologna viene scalzata da Ravenna (10,33 Kg/ab.). Sotto le Torri ildato pro capite scende a 10,1 kg/ab, unico valore a doppia cifra tra le province del Nord con più di 1 milione di abitanti, ma resta sempre al di sopra del valore medio dell’area (7,28 kg/ab)