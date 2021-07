Raccolta rifiuti in tilt per 24 ore, Aitini: "Poca comunicazione di Hera"

Sacchi di rifiuti della raccolta porta a porta lasciati fino a 24 ore in strada fuori dal bidone, con i residenti che alzano la voce, entrata anche in campagna elettorale per le amministrative. E' un po' il day after del disservizio sulla porta a porta di Hera, nei giorni dopo uno sciopero che ha riguardato tra gli altri settori di Hera anche il servizio di raccolta.

Su questo la "comunicazione del gestore (Hera, ndr) non è stata sufficiente". A dirlo è Albero Aitini, assessore alla sicurezza del Comune, che ha relazionato questa mattina al Question time sulle conseguenze dello sciopero nazionale del settore di mercoledì 30 scorso. Hera, da parte sua, "ha riconosciuto le necessità di migliorare e aumentare la comunicazione alla cittadinanza", aggiunge.

Peraltro, l'assessore ha però spezzato una lancia in favore della multiutility, spiegando che lo sciopero è stato un "evento eccezionale" con "disagi che non si ripetono stesso" e che sono stati risolti dal gestore "compatibilmente con le tempistiche del rientro degli operatori", in massima parte nel primo pomeriggio.

insoddisfatta l'opposizione di Lega e Fratelli d'Italia. Per Francesca Scarano "Questi episodi non fanno che esasperare ulteriormente la cittadinanza", mentre Francesco Sassone quello che è successo "era prevedibile" e che l'amministrazione ha commesso un grave errore non avvisando i cittadini".