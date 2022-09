Rifiuti, Lepore: "Via i sacchi dai portici": stop porta a porta a primavera

Cambia la differenziata in città. Non sappiamo ancora come, ma, come conferma il sindaco Matteo Lepore: "Via i sacchetti da sotto ai portici", modalità criticata da tanti cittadini.

Il sindaco che questa mattina ha presentato in piazza dell'Unità l’iniziativa "spazzino di Quartiere" nei quartieri Navile e Savena conferma l'obiettivo dell'amministrazione: "Serve una nuova organizzazione, che stiamo implementando. E per la prossima primavera saremo pronti".