Via 4 tonnellate di rifiuti lungo il Reno, trovate anche otto baracche | FOTO

Nuovo intervento della Polizia Locale sul Lungo Reno nell'ambito delle le attività anti degrado sul territorio. Sono state rimoosse

Nei giorni scorsi infatti, nel tratto parallelo a via Agucchi, dalla via Emilia fino al poligono, all’interno di un’area demaniale di 38 mila metri quadri, sono stati rimosse 4 tonnellate di rifiuti: "Al momento dell’intervento sono state rinvenute otto strutture di fortuna, senza la presenza di persone" fa sapere il Comune di Bologna.



All’operazione ha preso parte anche personale del Demanio Regionale, che ha avviato un’attività di manutenzione sulla vegetazione e che avrà durata per tutta questa settimana. Il processo di conferimento dei rifiuti in discarica, invece, è stato affidato a Hera, che ha seguito tutta la fase di raccolta.

Nei giorni scorsi scorsi, Carabinieri e Guardia di Finanza ha sottoposto a misure cautelari sette persone che devono rispondere dei reati di inquinamento ambientale e attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti. Sno stati sequestrati undici immobili, tra terreni adibiti a stoccaggio e interramento dei rifiuti e fabbricati, otto mezzi di trasporto utilizzati per lo spostamento della merce, nonché oltre 56.000 euro, quale profitto del reato.