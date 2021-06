Rifiuti, apre una nuova stazione ecologica in via Ferrarese

Nuova apertura sul fronte della gesiotne dei rifiuti. Da martedì 22 giugno è aperta, e lo sarà sette giorni su sette, la stazione ecologica di via Ferrarese 211, cbe punta a servire la zona nord della città.

Voluta dal Comune e realizzata da Hera, la stazione ecologica all’ex mercato delle scarpe di via Ferrarese apre dopo anni di lavori e un investimento di quasi un milione di euro, al quale si aggiunge una quota stanziata da Hera per il restyling e l’impatto estetico della struttura.

La stazione ecologica si aggiunge alle altre tre stazioni presenti in città: via Marco Emilio Lepido 186, Caab (via delle Viti angolo via della Canapa) e via degli Stradelli Guelfi 73.



(Foto: repertorio)