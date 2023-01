Raccolta "poco differenziata" in via della Beverara: i residenti denunciano il degrado

Cumuli di rifiuti di ogni genere abbandonati in prossimità dei cassonetti. E' questa la "cartolina" che alcuni residenti di via della Beverara a Bologna mandano a mo' di segnalazione degrado per chiedere attenzione rispetto a una problematica che unisce tante responsabilità e in primis il senso civico delle persone: "La situazione rifiuti sta diventando insostenibile. Vivo qui al civico 107 con la mia famiglia da poco più di un anno e da subito la questione mi è parsa complicata. La situazione, però, è precipitata con la consegna dei nuovi contenitori per la raccolta dell'indifferenziata e la consegna delle tessere smeraldo. L'obbligo di fare la raccolta differenziata ha fatto venire a galla delle debolezze visto che si materializzano sacchi di rifiuti di ogni genere, fra scarti di costruzioni, mobili interi e a pezzi, materiali di ogni sorta...". Un residente, che si fa portavoce di molti, descrive così uno scenario poco decoroso, facendo alcune riflessioni sul meccanismo di raccolta rifiuti: "Ho appena scritto a sindaco, assessore e quartiere".

"Siamo davanti a delle scuole e lo spettacolo che regaliamo ai bambini che le frequentano non è certo edificante visto poi che nelle classi si parla di ecologia, rispetto dell'ambiente e futuro ecosostenibile. - spiega ancora il cittadino - Siamo in tanti a sentirci offesi per non aver mai ricevuto delle risposte. Non si vedono operatori nè guardie ecologiche, nessuna reazione neppure alla richiesta di un impianto di videosorveglianza che possa fare da deterrente. Credo che per tutti quei residenti che bene fanno la raccolta differenziata e pagano le tasse, si debba avere più rispetto".

L'assessore: "Già 6 sanzioni per abbandono di rifiuti. Gli accertatori sono al lavoro"

Intanto arriva la risposta dell'assessore alla manutenzione e pulizia della città, Simone Borsari, che conferma di ricevere con costanza segnalazioni dalla zona di via della Beverara: "Nelle ultime settimane sono state fatte 6 sanzioni proprio in quell'area, che risulta particolarmente critica e oggetto di monitoraggio da parte di accertatori. Anche in questi giorni. Non si tratta di disservizio, bensì di maleducazione e stiamo verificando che soprattutto gli abitanti di un grosso caseggiato popolare abbiano ritirato regolarmente la loro carta Smeraldo. Il Comune di Bologna ha investito e sta investendo molto senza aumentare le tasse, ma molta responsabilità sta nelle persone. Abbiamo notato un peggioramento delle abitudini dopo il periodo covid".