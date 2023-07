Sanità, i timori dei sindacati: "I Cau rischiano di essere una scatola vuota"

Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl dell’Emilia-Romagna esprimono tutti i loro dubbi sui Centri di assistenza in urgenza (Cau), che si occuperanno dei casi meno gravi e che rientrano nella riforma dei Pronto soccorso annunciata dalla Regione Emilia-Romagna. "Scatole vuote, questo è quello che rischiano di essere le nuove progettualità della Regione se non si assumono le lavoratrici ed i lavoratori necessari a farle funzionare e se non vi è un progetto complessivo del riordino del sistema sanitario regionale condiviso con chi tutti i giorni è al servizio dei cittadini", spiegano i tre sindacati regionali in una nota congiunta.

Le richieste dei sindacati

"A prescindere dalle questioni tecniche - scrivono le tre sigle - il nodo resta quello del personale e i numeri fanno impressione, meno mille in un anno, questa è stata la cura dimagrante che la Regione ha imposto alle Aziende e che è stata realizzata nel 2022 e che tuttora continua". Quello "che a noi appare incoerente, e sul quale chiediamo una inversione di tendenza, è lo sviluppo di questo progetto e del riordino degli assetti territoriali della medicina di prossimità in questo contesto di riduzione del personale che tanto appare come una operazione 'recupero costi'", continuano Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl dell’Emilia-Romagna. "Nella riorganizzazione della rete di emergenza urgenza, inoltre, si chiedono maggiori professionalità e competenze ai professionisti della sanità, alle quali corrispondono maggiori responsabilità, ma a questo ad oggi non corrisponde alcuna valorizzazione economica". Il risultato, prosegue la nota dei sindacati, è che di fronte a un personale sempre più ridotto venga "chiesto di fare di più, di fare anche per chi non c'è, e di fare anche per progetti sperimentali per cui le competenze devono essere specifiche". Quello "che chiediamo è quindi molto chiaro: escludere le nuove progettualità dalla riduzione del turn over per procedere alla loro messa in opera sui territori e valorizzare i professionisti del Ssr a cui tanto si sta chiedendo. Se il tentativo sarà quello di sostituire, cioè di cambiare nome agli assetti e ai profili per far tornare i conti allora si sappia che la mobilitazione di FP CGIL, CISL FP e UIL FPL sarà intensificata a tutela delle lavoratrici e dei lavoratori della sanità e dei cittadini", conclude il comunicato.