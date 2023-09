Riforma pronto soccorso, sindacato medici accusa: "Accordi stravolti"

Non c'è pace per i Cau, a Bologna e non solo. Snami e Smi Emilia-Romagna si dicono "quantomeno perplessi del silenzio assordante serbato dalla Federazione Italiana Medici di Medicina Generale che pare rimasta e rimanere inerme rispetto le notizie stampa di questi giorni. Leggiamo infatti -aggiungono le due organizzazioni- di uno stravolgimento dei contenuti del verbale d'intesa che solo loro hanno sottoscritto con la Regione Emilia-Romagna" a proposito dei nuovi centri per i codici meno gravi.

Non solo, affermano Snami e Smi, si parla a Bologna "di totalizzare ben cinque Cau ospedalieri, ma di fatto di prevede anche che questi condividano il triage del pronto soccorso. Nei fatti, come già anticipato negli incontri aziendali, l'azienda Usl di Bologna pensa di far operare questi medici con il software del pronto soccorso, in locali dell'ospedale, e oggi scopriamo anche con il triage del pronto soccorso: forse Fimmg in quel verbale d'intesa avrebbe potuto direttamente scrivere che la continuità assistenziale diventava la sostituta dei medici di pronto soccorso delle aree a bassa intensità".

Le due sigle citano poi nella loro nota congiunta, altre anticipazioni di stampa dalla Romagna. "Adesso quindi si scopre che i medici del Cau -ne ricavano- dovrebbero anche 'stabilizzare' i pazienti da mandare poi via con le ambulanze. E tutto questo con le 30 ore di corso teorico e 30 di tirocinio pratico?".

Non solo, sempre su Bologna, "considerato il rapporto uno a quattro previsto dal verbale d'intesa che prevede che per ogni punto ospedaliero Cau ne servano almeno quattro territoriali, appare strano che di questi 20 Cau territoriali teorici si sappia poco o niente, si citano sulla stampa solo Navile e Casalecchio. E gli altri 18? Ma poi, ci saranno medici di continuità assistenziale per tutti questi punti? O faranno solo i Cau nelle sedi di Ps e poi saluti, per il resto chissà se si trova il personale?"

"Bene le presentazioni interne e ai sindacati. Ma la priorità della riforma del sistema emergenza- urgenza è una: farsi capire dalla gente". E' il monito di Gennaro Ferrara segretario generale aggiunto della Cisl-Fp dell'Emilia, la categoria che segue il pubblico impiego e la sanità pubblica. Nei giorni scorsi la riforma è stata presentata dai vertici aziendali e dai dirigenti della Regione ai dipendenti e ai sindacati. "Non dobbiamo poi dimenticare perché si registrano tanti accessi 'impropri' ai pronto soccorso, se il cittadino, con la sua ricetta, non trova risposta nei canali consueti di prenotazione, poi si rivolge a un servizio, il pronto soccorso, finalizzato a altro", continua il sindacalista.

"Occorre avere un confronto reale non sui progetti macro, ma sulle applicazioni pratiche: quanti infermieri, Oss e amministrativi serviranno per ogni Cau? Da dove li prenderemo? Con quali turni? Ci saranno spostamenti dai propri reparti? Possono sembrare problemi limitati ma sono quelli reali di chi tutti i giorni garantisce a tutta la provincia l'assistenza sanitaria", avverte Ferrara. "Infine, ma questo è un tema non tanto aziendale e nemmeno regionale, occorre un'inversione di tendenza sulle risorse economiche: dopo la pandemia siamo tornati a un trend di definanziamento del servizio sanitario nonostante avessimo toccato con mano come il servizio sanitario nazionale sia, quando serve, l'unica tutela universale che ci è rimasta", conclude.