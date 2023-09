Riforma Pronto soccorso: "Aspettiamo prima di giudicare, ma i dubbi sono legittimi"

Mentre alcune sigle protestano apertamente, altre realtà del mondo medico restano caute sulla riforma dei Cau. E' il caso di Anaao Assomed e Cimo-Fesmed, che invitano "a frenare facili e prematuri entusiasmi verso la riforma" presentata oggi nell'aula magna dell'ospedale Maggiore di Bologna "sull'efficacia della quale restano aperti legittimi interrogativi".

Le due sigle della dirigenza medica e sanitaria, in particolare, si riservano "di valutare i risultati concreti nel miglioramento delle condizioni di lavoro dei medici dell'urgenza, auspicando che la riforma non si trasformi invece come un potenziamento dell'offerta sanitaria territoriale, con un incremento di carichi di lavoro indiretti sul personale ed economici sulle aziende ospedaliere, che sarebbero ad oggi insostenibili". Continuano intanto le prese di posizioni anche sul fronte politico.

E' il caso di Fratelli d'Italia. "Oggi- afferma la capogruppo Fdi in Regione -è del tutto evidente come la tanto sbandierata riforma regionale dell'emergenza-urgenza non convinca appieno né i territori né i medici interessati". "Lo avevamo detto e lo ribadiamo- prosegue Evangelisti- non si può pensare di risolvere i problemi degli accessi ai Pronto Soccorso creando al loro posto i Cau e smantellando quella preziosissima rete della emergenza-urgenza territoriale, che ad oggi ha consentito soprattutto a chi vive in provincia, di poter beneficiare di interventi risolutivi".

Per questo "esprimiamo preoccupazione nel leggere che viene confermato il taglio, ad esempio, di una delle due automediche che presidiano il territorio del capoluogo e dei comuni della cintura ma anche che ad oggi i presunti Cau risulterebbero realizzati solamente al posto di PS e fisicamente al loro interno", sottolinea la meloniana. "Chi coprirà invece il servizio all'aeroporto Marconi che dopo la chiusura del presidio medico, oggi resterà scoperto anche dalle automediche del 118 dopo le 20 di sera? Ci sembra che qualcosa non torni rispetto alla proposta originaria e che forse a farla da padrone non sia la salute dei cittadini e la riorganizzazione del servizio di Pronto Soccorso ma che si preferisca, piuttosto, far quadrare i conti con tagli dei servizi". Per questo, conclude la consigliera regionale, "guardiamo con attenzione la protesta dei medici dipendenti che minacciano dimissioni o l'esonero dai turni notturni e auspichiamo che questa situazione non si vada a ripercuotere sugli interventi urgenti, data l'ampiezza del territorio e quindi sulla vita dei cittadini".