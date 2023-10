Cau, Ausl non arretra: pronto soccorso Budrio e Vergato convertiti entro novembre

Nessun passo indietro. L'Ausl di Bologna viaggia spedita sulla riforma dell'emergenza voluta dalla Regione Emilia-Romagna, nonostante le critiche feroci e la contrarietà dei sindacati. Il planning prevede che entro metà novembre i pronto soccorso di Budrio e Vergato saranno convertiti in Cau. Ed entro fine anno apriranno anche i due nuovi Centri di assistenza e urgenza al Navile e a Casalecchio.

A rispondere ai dubbi delle sigle di categoria è stato stamane il direttore generale dell'Ausl, Paolo Bordon - a margine di una conferenza stampa, come riporta la Dire: "Il modello è nuovo- afferma- ma saremo in grado di farlo funzionare... Abbiamo una proposta approvata all'unanimità dalla Ctss- aggiunge - che prevede l'attivazione di due Cau territoriali al Navile e a Casalecchio. Nello stesso tempo c'è la possibilità di dare risposta a due strutture in difficoltà dal punto di vista del reperimento dei professionisti, cioè i Pronto soccorso di Vergato e Budrio, che hanno una casistica sovrapponibile per accessi a quella dei Cau", cioè pazienti in bassa complessità. Per queste due strutture in fase di riconversione, sottolinea Bordon, "abbiamo avuto un'adesione di 90 medici. Ora inizia il percorso di formazione specifico per inquadrare questo tipo di professionisti. E stiamo organizzando il modello di presa in carico". A conti fatti, dunque, "riteniamo che nella prima metà di novembre saremo in grado di far partire questi primi due Cau a Vergato e Budrio, gli altri due al Navile e a Casalecchio entro l'anno". Seguiranno poi nel tempo gli altri 10 previsti nel piano.

Secondo i sindacati, invece, già ora non ci sono le condizioni per partire. "Li rassicureremo- replica Bordon- il nostro modello organizzativo dice che siamo in grado di farlo". Il direttore generale dell'Ausl di Bologna ricorda che "già molti professionisti gestiscono la bassa complessità". E cita una sperimentazione condotta nel 2022 all'ospedale di Bentivoglio. "Quindi non partiamo da zero- assicura Bordon- anzi grazie a quell'esperienza abbiamo ripensato alcuni modelli di presa in carico dei pazienti", ossia la "necessità di avere personale assistenziale, infermieri e tecnici di laboratorio, perchè per dare risposta al bisogno di un cittadino non serve solo il medico". Il numero uno dell'Ausl quindi ribadisce: "Il modello organizzativo è sicuramente nuovo, e va testato. Ma saremo in grado di farlo funzionare come ha previsto la Ctss, che ci ha dato mandato di attivare quattro Cau". In programma ce ne sono in tutto 14 da attivare, ricorda Bordon, ma "proprio perchè siamo consapevoli che mettere tanta carne al fuoco è impossibile, abbiamo deciso di partire con questi primi modelli. Ricordo che i Cau sono strutture territoriali, che si aggiungono alla rete di Pronto soccorso. Sono un'eccezione solo Vergato e Budrio, ma perchè partiamo da situazioni particolari".

Nessun allarme infine per il taglio alle automediche per Ausl. "Abbiamo ridotto solo di un mezzo e solo durante le ore notturne- spegne i timori Bordon- abbiamo una presenza di automediche che è il doppio rispetto allo standard nazionale. Mancava invece un medico in centrale H24, cosa che invece stiamo facendo. Quindi si rafforza il livello di sicurezza, dal punto di vista tecnico non siamo preoccupati".