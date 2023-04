Riforma della Sanità, l’assessore Donini: “Serve a salvare il sistema”

Serve una riforma, e serve in fretta, solo così si potrà “salvare il sistema”. Questo, in sintesi, il pensiero di Raffaele Donini, assessore regionale alla Sanità che nel pomeriggio di martedì 11 ha presentato la riforma ai sindaci dell’area metropolitana di Bologna e ai vertici dell’Ausl in Conferenza socio-sanitaria.

Le parole di Donini

Il piano, come scrive l’Agenzia Dire, prevede il potenziamento del 118 per quanto riguarda gli eventi tempo-dipendenti, il dirottamento sul territorio dei codici bianchi e verdi (che ad oggi rappresentano circa il 70% degli ingressi in Pronto Soccorso) e un sostegno ai professionisti che lavorano a “ritmi incessanti”. “Non possiamo scrivere la riforma senza di loro – afferma Donini riferendosi proprio al personale sanitario – altrimenti sarebbe scritta sull'acqua". Il piano di riorganizzazione della Regione nasce proprio dalla carenza di personale: "Ci parlo tutti i giorni - spiega l'assessore - e a volte mi viene rappresentata una realtà che è talmente consolidata nella difficoltà di lavoro, che ti dicono: puoi anche riempirci d'oro, ma non abbiamo più una vita familiare e professionale adeguata. La forza di questa nostra proposta è che nasce proprio dalla condivisione con gli operatori del Pronto soccorso: separare l'emergenza dall'urgenza, creare percorsi distinti, alleggerire il carico di chi si occupa delle patologie a rischio vita, metterli nelle condizioni migliori di lavorare”.

Il piano è “stato apprezzato” dice Donini, e ora si aspetta che “ogni territorio cali nel proprio ambito gli indirizzi della Regione. La riforma avrà una necessaria gradualità, perché la cittadinanza va informata e sensibilizzata". Intercettare i casi meno gravi sul territorio, spiega l'assessore, "significa creare strutture, utilizzando al meglio le risorse che abbiamo, soprattutto i medici di base e di continuità assistenziale. Significa creare una comunità che prenda in carico i cittadini e dia risposte adeguate, il tutto collegato in rete con le strutture d'emergenza".

Le parole di Bordon

"Da un lato dobbiamo garantire a livello centrale, tramite il 118, professionisti di alto livello che coprono H24 tutto il territorio - spiega il dg dell'Ausl di Bologna, Paolo Bordon - e questo è un investimento che dobbiamo fare. Dall'altro dobbiamo creare le risposte ai bisogni non gravi, magari da fine settimana". In sostanza, continua Bordon, "dobbiamo chiederci se per dare risposta ai codici di bassa complessità dobbiamo utilizzare per forza i medici di emergenza-urgenza o altre figure professionali. Non stiamo colpevolizzando il cittadino, ma cerchiamo di dare le risposte adeguate con professionisti che a volte 'sprechiamo'".