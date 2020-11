Trovato di sera alla stazione di servizio: "Sono qui da tre giorni, arrivo dall'Afghanistan"

Ha raccontato di avere 15 anni, di essere cittadino afgano in fuga di essere rimasto nei dintorni da circa tre giorni. I carabinieri di Castel San Pietro hanno trovato così un giovanissimo ragazzo, soccorso nei pressi di una stazione di servizio in via San Carlo, in prossimità della autostrada A14.

Tutto è partito da una segnalazione di un automobilista in transito, che ha notato l'adolescente vagare senza meta. I Carabinieri della Stazione di Castel San Pietro Terme si sono diretti sul posto e quando sono arrivati, hanno trovato un ragazzino denutrito e infreddolito.

Il ragazzo che ha dichiarato di essere un 15enne afghano, ha raccontato di essere arrivato in Italia da tre giorni, dopo un viaggio di fortuna iniziato alcuni mesi fa, attraversando la Penisola balcanica.

Non è ancora chiaro chi e con quale mezzo lo abbia portato in Italia, dove comunque è stato scaricato in una località ignota ed ha girovagato fino a raggiungere il luogo in cui è stato rinvenuto. I militari hanno allertato il 118 che dopo averlo visitato, lo hanno trasportato in ospedale dove lo hanno ricoverato sottoponendolo ad accertamenti sanitari.