"Rimandati a settembre": gli aperitivi libreschi da "Libri su misura"

Dal 07/09/2021 al 30/09/2021

"Rimandati a settembre": dal 9 al 30 settembre gli aperitivi libreschi da "Libri su misura". Ogni martedì e giovedì di settembre al bar Edison in via XXI Aprile 1945 n. 9E Bologna in collaborazione con Qui Bologna Tv e l’associazione La mia casina bella.

Prenotazione obbligatoria: katia@loggione.it – cell. 3429089770

Il programma completo:

7 settembre

Presentazioni dei libri Misteri e manicaretti a Bologna (Edizioni del Loggione) e

Misteri e manicaretti nei Colli Bolognesi (Edizioni del Loggione)

Dialoga con gli Autori il giornalista Stefano Zanerini.

9 settembre

Presentazione del libro “Buono da morire” del collettivo REMS (I Gialli Damster).

Vito (Stefano Bicocchi) protagonista del romanzo giallo “Buono da morire” sarà ospite a “Rimandati a settembre”.

Dialoga con gli Autori e Vito il giornalista Stefano Zanerini.

14 settembre

Presentazione dei libri La battaglia di Eva di Stefano Cordoni (Edizioni del Loggione)

E Il segreto degli Estensi di Francesco Folloni (Damster Edizioni).

Dialoga con gli Autori il giornalista Stefano Zanerini.

16 settembre

Presentazioni dei libri Il diario delle buone intenzioni di Carloalberto Vezzani (Damster Edizioni) e Che pacchia, ragazzi! di Carmelo Pecora (Edizioni del Loggione).

Dialoga con gli Autori il giornalista Stefano Zanerini.

21 settembre

Presentazioni dei libri A ogni costo di Cristina Orlandi (Edizioni del Loggione) e

Le donne che fecero l’Impresa Emilia Romagna – Autrici varie (Edizioni del Loggione)

Dialoga con le Autrici Nicoletta Magnani dell’Associazione La mia casina bella.

23 settembre

Presentazione dei libri Sotto il sole di Damasco di Sabrina Leonelli (Edizioni del Loggione)

e R come Romance 2021 – Autori vari (Edizioni del Loggione).

Dialoga con gli Autori Nicoletta Magnani dell’Associazione La mia casina bella.

28 settembre

Presentazione dei libri L’ora del pi greco di Davide Nani (I Gialli Damster) e

I giorni del male di Giacinto Monari (Damster Edizioni).

Dialoga con gli Autori il giornalista Stefano Zanerini.

30 settembre

Presentazione dei libri Socc’mel che canzone! – Socc’mel che viaggio – Socc’mel che sfiga (Edizioni del Loggione).

Dialoga con gli Autori il giornalista Stefano Zanerini.

Aperitivo e 1 libro a scelta fra quelli presentati € 12,00

Per prenotazioni: katia@loggione.it – cell. 3429089770





