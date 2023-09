Alluvione, Bonaccini non arretra: “Sui rimborsi pretendo il 100%”

Il messaggio è chiaro: non si arretra di un millimetro “finché tutti non avranno avuto il 100% dei risarcimenti”. A dirlo è il governatore dell’Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, intervenuti alla festa provinciale della CGIL a Forlì. La paura per il presidente emiliano-romagnolo è che “qualcuno se ne approfittasse” dopo aver visto lo spirito con cui i romagnoli e gli emiliani hanno affrontato l’alluvione dello scorso maggio. “Io ho tutta l'intenzione di collaborare col Governo e col commissario Figliuolo - assicura Bonaccini - ma sappiano che non mi sposterò di un millimetro finché tutti avranno ricevuto il 100%. Perché ce lo meritiamo ed è giusto così. Qui c'è un fronte che ha messo insieme Istituzioni e parti sociali, non ci sposteremo di un millimetro".

La richiesta di Bonaccini, come riportato dall’agenzia Dire, non riguarda solo i risarcimenti, ma anche le tempistiche entro cui dovranno arrivare: “Il governo faccia presto. Altro che nove anni, qui bisogna che in nove mesi ripartiamo e diamo una mano a quelli che hanno perduto tutto. Abbiamo i progetti pronti - ricorda il presidente - ma i Comuni rischiano di non realizzare le opere perché non hanno personale. E abbiamo bisogno di aprire centinaia di cantieri e chiuderli prima dell'inverno, perché basta una pioggia ordinaria per tornare in emergenza. Abbiamo perso due mesi e mezzo, speriamo che ora si acceleri”. Infine, un passaggio su tasse e tributi, visto che tra poche settimane chi ha subìto danni rischia di dover tornare a pagare le imposte perché "la sospensione non è stata prorogata- rimarca il presidente- è veramente surreale che quella norma non sia stata introdotta. Non è di destra o di sinistra chiederlo, si chiama buon senso".

