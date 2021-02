Caso Rimini yacht: arriva la condanna in primo grado per Giulio Lolli

L'ex patron bolognese era stato estradato in Italia dopo aver incassato una pesantissima condanna in Libia, dove era fuggito. Quattro anni e sei mesi per associazione a delinquere, prescritti gli altri reati

L'imprenditore ex patron di Rimini Yacht di origini bolognesi Giulio Lolli, è stato condannato per associazione a delinquere dal Tribunale di Rimini. La sentenza è arrivata ieri, con il 55enne imputato era in collegamento video dal carcere di Rossano Calabro, dove Lolli è detenuto in attesa dell'esito di un altro procedimento per terrorismo e traffico d'armi, imputatogli dopo la sua cattura in Libia.

Come racconta Riminitoday alla sentenza di primo grado, a oltre 10 anni dai fatti, è arrivata solo l'imputazione di associazione a delinquere, mentre gli altri reati, truffa e falso, sono caduti in prescrizione, mentre l'accusa di estorsione è caduta. A Lolli, che si è difeso dalle accuse con dichiarazioni anche nell'ultima udienza prima della sentenza, si aggiunge una pena di 4 anni e sei mesi (12 quelli richiesti dal pm Davide Ercolani), sentenza che lascia soddisfatti gli avvocati della difesa (legale Antonio Petroncini), ma anche l'accusa, per la quale l'impianto comunque ha tenuto.

Il caso, risalente agli anni tra il 2007 e il 2010, ha visto Lolli alla sbarra per aver artatamente contraffatto le carte per l'acquisto di diversi yacht a ignari clienti, rivendendo più volte la stessa barca a più compratori e riuscendo così a maturare una consistente plusvalenza.

L'imprenditore poi scappò dal paese ma fu raggiunto nuovamente dalla giustizia libica un anno dopo. Proprio mentre si stava formalizzando l'accusa e l'estradizione, scoppiò la rivolta contro Gheddafi, e Lolli fu liberato. L'ultimo arresto risale al 2017, ad opera delle forze speciali libiche del governo di Al Sarraj: qui la posizione del 55enne precipitò subito, con le pesantissime accuse di terrorismo e traffico d'armi da parte della giustizia libica. Reati per i quali nel paese africano è stato già condannato all'ergastolo ma che aspettano ancora un verdetto dalla giustizia italiana.