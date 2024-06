Furti, rapine e spaccio, 10 rimpatriati nell'ultimo mese

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Furti, rapine e spaccio ripetuti che comportano il rimpatrio dei cittadini stranieri, 10 nell'ultimo mese. Sono i numeri dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Bologna. Il Questore Antonio Sbordone "a seguito dell’attività istruttoria dell’Ufficio, emette quindi espulsioni con accompagnamenti coatti alla frontiera o ai centri di permanenza per il rimpatrio (c.p.r) nei confronti di cittadini extracomunitari irregolari, allontanando dal territorio coloro che non sono in possesso di documenti validi al soggiorno e che più volte sono stati sopresi a commettere reati predatori come furti e rapine, nonché in materia di stupefacenti", fa sapere la Questura.

Nell’ultimo mese i rimpatri coatti con accompagnamento alla frontiera effettuati dalla Questura di Bologna sono dieci: più della metà dei soggetti espulsi sono stati rintracciati nelle zone del Centro storico quali Parco della Montagnola, Piazza XX Settembre e zona Stazione, aree controllate dalle Forze di Polizia come disposto dalla Questura con i servizi straordinari di controllo del territorio a opera di equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine e unità cinofile antidroga, nonché controlli in collaborazione con l’Esercito nelle operazioni “Strade Sicure” e “Stazioni Sicure "identificando centinaia di persone e, infine, mediante servizi con pattuglie miste appiedate composte da personale della Polizia di Stato ed Esercito per presidiare le zone di cui sopra in ottica preventiva, innalzando il livello di sicurezza. Vengono altresì coordinati servizi interforze nelle medesime zone e in altre in cui maggiore è l’incidenza di reati predatori".

I rimpatri dell'ultimo mese

Nell’ultimo mese, tra gli espulsi alcuni sono risultati irregolari che si sottraggono alle norme che vigono in materia di immigrazione, mentre altri sono risultati autori di delitti, anche particolarmente pericolosi, come ad esempio:

- un cittadino tunisino di 27 anni che si aggirava nel Parco della Montagnola il 13 maggio con un coltello di grosse dimensioni, fermato e trovato in possesso anche di uno spray al peperoncino, gravato da numerosi precedenti per reati contro il patrimonio;

- un cittadino tunisino di 27 anni che il 19 maggio è stato fermato tra Piazza XX Settembre e Via Indipendenza in quanto aveva minacciato una donna con uno spray al peperoncino, e successivamente è stato trovato in possesso anche di un coltello lungo 20 cm e di 20 gr di hashish;

- un cittadino nigeriano di 30 anni arrestato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, trovato in Piazza XX Settembre il 3 maggio, con 30 grammi di cocaina suddivisa in dosi, già arrestato in passato e con precedenti specifici;

- un cittadino marocchino del 2001 arrestato il 12 giugno dal personale della Polfer per la commissione di diversi furti ai danni di passeggeri di un treno a cui aveva asportato portafogli e un pc portatile.

"36 espulsi nel 2024"

"Un numero così alto di espulsioni è, dunque, il frutto di un impegno costante messo in campo dalla Questura di Bologna - spiegano da piazza Galilei - che si avvale dello sforzo di tutte le Forze di Polizia ed ha fatto registrare da gennaio 2024 a oggi 36 provvedimenti di espulsione con accompagnamento coatto alla frontiera, raggiungendo un numero che eguaglia quasi quello della totalità dell’intero anno 2023, registrando una crescita notevole; sono 75, invece, le espulsioni con accompagnamento ai c.p.r.".