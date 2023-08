"Rinascita", la poesia di Lorenzo vince il premio internazionale

La sua poesia "Rinascita" vince il premio internazionale. Purtroppo però Lorenzo Bastelli, morto per un tumore a 13 anni non potrà gioirne.

Come racconta la mamma, Francesca, "nasce al termine delle cure. Nasce dopo anni di cure invalidanti. Nasce dalla scelta di rinunciare per sempre a combattere una battaglia che lo allontana sempre di più da sé stesso. La sua fisicità, la sua forza e la voglia di vincere ad ogni costo, lasciano spazio a un percorso diverso e in quell'istante si riconnette con la vita e ne apprezza la bellezza. Sa che non guarirà, ma la sua frase ricorrente 'comunque andrà bene' ha un sapore quasi rassicurante per lui e per noi. In quei mesi vive la sua rinascita".

Qualche tregua danno a Lorenzo le cure palliative, ma anche "l'amore delle persone gli concedono la spensieratezza di chi non può più controllare gli eventi, rendendosi libero finalmente! Lory dice 'la mia vita ha avuto un senso, è stata bella', il suo corpo fatica sempre di più ma la sua mente è 'oltre', questo divario è sempre più evidente".

Francesca ringrazia "chi è riuscito a leggere la profondità di quello che ha scritto con parole semplici ma eccezionalmente rappresentative di un percorso di effettiva rinascita che da speranza anche oltre la morte".

Nei mesi terribili della malattia, la mamma aveva lanciato un appello perchè Lorenzo, costretto a letto e lontano da tutti gli amici, ricevesse tante lettere.

Premio internazionale

Premio Internazionale di Poesia “La bellezza rimane”, 1° premio - in memoria - al poeta quattordicenne Lorenzo Bastelli. Lo ritira la mamma Francesca.

“Un’amica, dopo aver appreso dell’istituzione del concorso di poesia a Santa Margherita Ligure,” racconta Roberto Malini, poeta laureato e presidente della giuria del premio, “ci ha segnalato una breve lirica scritta da quell’adolescente ricco di talento e coraggio. L’abbiamo letta e ci ha toccati nel profondo. Ci siamo detti che Lorenzo avrebbe vinto in qualsiasi caso, perché i suoi versi sono l’incipit di una canzone senza tempo. Dunque non si tratta, in realtà, di un premio in memoriam, non solo, ma di un premio al poeta più bravo. Saremo emozionati e orgogliosi di consegnare il certificato, insieme a un dipinto del maestro Sergio Massone, alla mamma di Lorenzo, Francesca”. Il giovanissimo autore era anche un atleta che giocava nella squadra locale di basket e un ragazzo intelligente, sensibile, pieno di gioia. Nelle parole del suo parroco don Gabriele Riccioni, si riflette la stessa grazia che caratterizza i versi di Lorenzo: “Festa, vita, gioia erano le tre parole che brillavano nel suo cammino. Il suo sorriso e la sua passione per la vita erano contagiosi, e condivideva questa gioia con tutti coloro che gli stavano intorno.”

La poesia “Rinascita” è stata letta anche in occasione delle sue esequie e ha reso ancora più tangibile la sua presenza. Con versi intensi, originali, emozionanti, Lorenzo ha descritto il percorso della sua lotta e della sua rinascita, lasciando a tutti coloro che l’hanno ascoltato un messaggio di speranza e forza d’animo. “Da parte nostra,” prosegue Roberto Malini, “non potremo mai dimenticare la piccola, immensa poesia di Lorenzo, che è simile al suo sorriso: luminosa, lieve, commovente e profondissima. Ci saranno altre edizioni del Premio e leggeremo ancora migliaia di poesie. Siamo consapevoli, tuttavia, che ‘Rinascita’ di Lorenzo Bastelli resterà il momento più alto dell’iniziativa, irripetibile, eterno”.

Nella foto, Lorenzo Bastelli; illustrazione in AI e pittura digitale di R. Malini

Rinascita di Lorenzo Bastelli

Io sono stato

fiammifero decapitato

I ricordi

torturavano il cuore

Le mani

convulse tra loro

lottavano

MA

Io sono

una farfalla

a fatica rinata

Respiro

finalmente

l’azzurro

Posso

dormire sereno

nella mia culla