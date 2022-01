Rincaro bollette, Federconsumatori chiama la Regione: "Contribuisca anche lei a evitare salasso"

Federconsumatori chiede aiuto alla Regione, per frenare i rincari della bollette di luce e gas, rincari che -si stima dall’associazione consumatori- toccheranno rispettivamente "il gas del 41,8 e l’energia elettrica del 55 per cento".

Federconsumatori incalza, chiedendo al legislatore di permettere rateizzazioni lunghe fino ai 10 mesi "abbandonare l’idea che il libero mercato, per di più con poche regole di garanzia per i cittadini come quello di oggi, sia la strada giusta. I fatti e i dati degli ultimi 10 anni, per non parlare degli ultimi mesi, lo dimostrano ma si fa finta di non vedere: per gli utenti il libero mercato, questo libero mercato, non ha funzionato sia in periodi di normalità che di straordinarietà come ora. Sarebbe ora di trarne qualche conseguenza".

Anche per questo Federconsumatori, insieme ad altre associazioni dei consumatori dell’Emilia Romagna "ha chiesto da tempo anche un intervento della Regione, richiesta che ribadiamo con forza ancora di più ora, a fronte dell’aggravarsi della situazione e di un risposta del Governo assolutamente parziale; si devono mettere in campo risorse economiche e intervenire sui gestori che operano nella nostra regione per scongiurare distacchi di utenze nel periodo invernale".